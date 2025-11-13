Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều hạng mục của cầu Tân Thuận 1 (phường Tân Thuận, TPHCM) hoen gỉ, bong tróc, lớp sơn bảo vệ trên lan can và dầm thép bị ăn mòn. Mặt cầu hẹp chỉ 8m thường xuyên ùn ứ giờ cao điểm, các phương tiện chen chúc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 