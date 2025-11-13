TPHCM dự kiến đầu tư gần 3.000 tỷ đồng để xây mới cầu Tân Thuận 1 và mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và kết nối đồng bộ khu trung tâm với khu Nam thành phố.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều hạng mục của cầu Tân Thuận 1 (phường Tân Thuận, TPHCM) hoen gỉ, bong tróc, lớp sơn bảo vệ trên lan can và dầm thép bị ăn mòn. Mặt cầu hẹp chỉ 8m thường xuyên ùn ứ giờ cao điểm, các phương tiện chen chúc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.