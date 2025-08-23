Đứt cáp khiến vòm cầu sập xuống sông, nhiều người mất tích và thiệt mạng

TRUNG QUỐC - Một sự cố nghiêm trọng xảy ra sáng 22/8 tại công trường xây dựng cầu Jianzha, tuyến đường sắt Tứ Xuyên – Thanh Hải, khi một sợi cáp của cầu bất ngờ đứt, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người khác hiện vẫn mất tích.