Người dân dỡ nhà, nhường đất cho dự án cầu - đường nối khu Nam TPHCM

Người dân phường Vĩnh Hội (TPHCM) phấn khởi tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Công trình được kỳ vọng giảm ùn tắc và rút ngắn quãng đường vào trung tâm thành phố.