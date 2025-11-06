Dự án cầu đường Nguyễn Khoái, với tổng mức đầu tư hơn 3.724 tỷ đồng, đang được TPHCM khẩn trương triển khai, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2027. Đây là công trình trọng điểm, hứa hẹn giải tỏa áp lực giao thông cho khu Nam và trung tâm thành phố.