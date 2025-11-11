Chiều 11/11, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết, sau khi trụ T3, T6 cầu Sông Lô xuất hiện lõi thép rỉ sét và bê tông bảo vệ bong tróc, đơn vị chuyên môn đã bắt đầu kiểm tra toàn diện công trình để đánh giá chất lượng và mức độ an toàn.

Thời gian kiểm tra tổng thể cầu Sông Lô là 20 ngày. Ảnh: Đức Hoàng

Theo kế hoạch, Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng được chỉ định kiểm tra tổng thể cầu Sông Lô, với thời gian thực hiện không quá 20 ngày.

Đơn vị chuyên môn bắt đầu tiến hành kiểm định, đánh giá tổng thể hư hỏng công trình cầu Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV, cán bộ đơn vị được chỉ định đã bắt đầu kiểm tra cầu Sông Lô tại khu vực gầm cầu, giữa trụ T1 và T2. Sau khi kiểm tra toàn diện, kết quả sẽ được báo cáo để đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất phương án khắc phục.

Khu vực trụ T3 đã được quây bạt, cắm biển “Khu vực cấm không được vào” và có lực lượng chức năng bảo vệ 24/24.

Trụ T3 được phong toả, cấm vào. Ảnh: Đức Hoàng

Đặc biệt, không chỉ trụ T3, trụ T6 cầu Sông Lô cũng bị xói lở mạnh ở phần móng cọc, lộ lõi kết cấu bên trong. Một cọc bê tông ở đây có bề mặt bong tróc, nhiều mảng sứt mẻ, lộ cốt thép rỉ sét. Khi chọc bằng gậy, những mảng bột khô màu nâu nhạt dễ rơi, khiến phần thép bên trong càng lộ rõ.

Trụ T6 cầu Sông Lô cũng lộ lõi thép rỉ sét, bong tróc lớp bê tông bảo vệ. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, kết quả kiểm tra sơ bộ ngày 31/10 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho thấy, tại trụ T3, cọc khoan nhồi số 2 tiếp tục hư hỏng, suy giảm tiết diện nặng, bê tông bị mất và lộ cốt thép rỉ sét. Tại trụ T5, tình trạng xói lở vẫn nghiêm trọng, vượt chiều sâu thiết kế.

Tại trụ T5, lòng sông Lô đã xói đến lớp đá vôi. Ảnh: Đức Hoàng

Cụ thể, trụ T5 gồm 14 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m, chiều dài theo hồ sơ hoàn công 17m, cọc nằm hoàn toàn trong đất. Tại thời điểm kiểm tra, chiều dài tự do (không ngập đất) lớn nhất khoảng 10m, vượt chiều sâu xói tính toán khoảng 6m. Lòng sông tại trụ T5 đã xói sâu đến lớp đá vôi.

Cầu sử dụng 10 năm đã hư hỏng nghiêm trọng

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô. Dự án do Sở NN&PTNT (cũ) tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây dựng cầu Sông Lô trị giá 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (Udideco) thi công. Công ty có trụ sở tại tầng 22, tòa nhà Intracom (phường Xuân Phương, Hà Nội), bà Phan Thị Đức là người đại diện pháp luật.

Cầu Sông Lô hư hỏng sau 10 năm sử dụng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo giới thiệu của Udideco trên website udideco.com.vn, cầu Sông Lô được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, với kết cấu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố. Khi thi công, Udideco áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 10 năm sử dụng, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã cấm cầu với ôtô, chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện thô sơ lưu thông với tốc độ tối đa 20 km/h, không được dừng hay đỗ trên cầu.