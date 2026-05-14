Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố danh sách các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, Sở sẽ thành lập 242 điểm thi trên địa bàn 3 khu vực.

Danh sách chi tiết các điểm thi vào lớp 10 năm 2026 tại TPHCM như sau:

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027 sẽ diễn ra vào ngày 1-2/6. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/môn. Môn Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút. Riêng thí sinh dự thi chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp với thời gian làm bài 150 phút.

Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của TPHCM diễn ra sau sáp nhập với tổng số học sinh lớp 9 tham gia dự thi cao kỷ lục, lên đến trên 151.000 em.

Chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập toàn thành phố năm học 2026-2027 là 118.550 học sinh, đạt tỷ lệ 70% trong tổng số học sinh lớp 9.