Tình trạng hơn một nửa thí sinh dưới điểm 5 không còn xảy ra

Toán là một trong 3 môn thi vào lớp 10 tại TPHCM, cùng với Ngữ văn và Ngoại ngữ. TPHCM khu vực 1 đã đổi mới đề thi môn Toán từ năm 2015, với những câu hỏi vận dụng thực tế - điều này tiệm cận với Chương trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) 2018. Tuy nhiên, cũng từng ấy năm, điểm Toán thi vào lớp 10 TPHCM không cao, dù được nhìn nhận là phù hợp với mục tiêu tuyển được học sinh giỏi vào trường top.

Năm 2025, môn Toán có 76.356 thí sinh dự thi. Trong đó có 36 thí sinh đạt điểm 10; 68 thí sinh đạt điểm 9,75; 93 thí sinh đạt điểm 9,5; 143 thí sinh đạt điểm 9,25 và 336 thí sinh đạt điểm 9. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 với 4.580 em; tiếp đến là mức điểm 6,75 với 4.345 em.

Tuy nhiên, môn Toán cũng ghi nhận hơn 28.000 thí sinh dưới điểm 5, chiếm gần 1/3 tổng số thí sinh dự thi, trong đó có 125 thí sinh điểm 0,25; 108 thí sinh điểm 0,5; 166 thí sinh điểm 0,75 và 326 thí sinh điểm 1.

Còn điểm Toán thi vào lớp 10 TPHCM năm 2024 cho thấy khả năng phân hóa rõ rệt. Trong hơn 98.400 thí sinh dự thi thì trên 55.000 em có điểm môn Toán dưới 5, gồm 123 thí sinh điểm 0,25; 142 thí sinh điểm 0,5 và 188 thí sinh chỉ đạt 0,75 điểm, 256 thí sinh 1 điểm. Môn Toán chỉ có 49 thí sinh đạt 10 điểm; 31 thí sinh đạt 9,75 điểm; 132 thí sinh đạt 9,5 điểm; 123 thí sinh đạt 9,25 điểm; 276 thí sinh đạt 9 điểm.

Học sinh cần lưu ý gì khi làm bài thi Toán?

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy mô kỳ thi mở rộng, số lượng thí sinh tăng cao. Có hơn 150.000 học sinh đăng ký dự thi lớp 10, con số cao nhất từ trước đến nay.

Phạm vi kiểm tra nằm trọn trong chương trình môn Toán cấp THCS theo chương trình GDPT 2018 gồm ba mạch kiến thức: Số và Đại số, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10 từng bật khóc vì đề môn Toán. Ảnh: Nguyễn Huế

Đề thi hướng tới đánh giá ba nhóm năng lực trọng tâm: Tư duy và lập luận toán học; Giải quyết vấn đề; Mô hình hoá toán học. Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu học sinh phải biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế, phát huy tính tự học và sáng tạo, tránh học vẹt hay luyện tủ. Cấu trúc đề nhằm giúp học sinh hình dung những kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THPT.

Đề thi môn Toán năm 2026 dự kiến gồm 7 bài, tổng 10 điểm, trong đó nhiều câu yêu cầu lập mô hình toán học từ bối cảnh đời sống.

Bài 1. (1,5 điểm): Cho hàm số y = ax²

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.

b) Tìm những điểm thuộc (P) thoả điều kiện cho trước.



Bài 2. (1 điểm): Cho phương trình bậc hai ax²+ bx + c = 0

a) Tìm điều kiện có nghiệm của phương trình.

b) Vận dụng hệ thức Viete, tính giá trị biểu thức liên quan đến các nghiệm.



Bài 3. (1,5 điểm): Dạng toán thực tế liên quan đến xác suất, thống kê.



Bài 4. (1 điểm):

a) Viết biểu thức A biểu diễn theo một đại lượng x nào đó trong bài toán thực tế.

b) Tìm giá trị của x để A thỏa điều kiện nào đó.



Bài 5. (1 điểm): Dạng toán thực tế liên quan đến hình học:

Chu vi, diện tích tam giác, tứ giác, độ dài cung tròn, chu vi đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn, hình viên phân, hình vành khăn...

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình khối trong thực tế…



Bài 6. (1 điểm): Dạng toán thực tế liên quan đến phương trình, bất phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.



Bài 7. (3 điểm) Bài toán hình học phẳng gồm 3 câu.

a) Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn, các yếu tố song song, vuông góc, bằng nhau…

b) Chứng minh hệ thức, các yếu tố bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy…

c) Tính toán độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc...

Thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Toán Trường THPT Nguyễn Du, cho rằng đề thi môn Toán vào lớp 10 tại TPHCM có khá nhiều câu hỏi gắn với yếu tố thực tế. Vì vậy học sinh cần lưu ý một số kỹ năng khi giải các dạng toán này.

Cụ thể, với dạng toán tính diện tích sau khi phân chia, học sinh cần xác định đúng phần diện tích đề yêu cầu, chú ý sự thay đổi độ dài các cạnh và mối liên hệ giữa các dữ kiện. Với các bài hình học không gian liên quan hình trụ, hình nón, hình cầu, học sinh cần nắm chắc công thức và xác định đúng các đại lượng đề bài cho.

Đối với các bài toán đặt ẩn để biểu diễn đại lượng, lập phương trình hoặc hệ phương trình, học sinh cần đọc kỹ đề, xác định đúng mối quan hệ giữa các đại lượng trước khi lập công thức. Sau khi tìm được đáp án, nên kiểm tra lại kết quả để bảo đảm tính hợp lý.

Bên cạnh đó, đề thi vẫn có các câu hỏi “truyền thống”. Với dạng phương trình bậc hai, đồ thị parabol của hàm số bậc hai, học sinh cần nắm vững định lý Viète, các hằng đẳng thức và kỹ năng vẽ đồ thị.

Ở phần hình học đường tròn, học sinh cần ôn kỹ các định lý liên quan đến tiếp tuyến, dây cung, góc nội tiếp và các tính chất liên quan.

Theo thầy Chính, do đề thi Toán vào lớp 10 ở TPHCM được tổ chức theo hình thức tự luận nên với những câu hỏi quen thuộc, học sinh cần trình bày cẩn thận, đầy đủ lập luận, giải thích rõ các bước làm và thực hiện đúng quy trình vẽ đồ thị như giáo viên đã hướng dẫn.

Thầy Chính cũng khuyên học sinh nên tham khảo đề thi lớp 10 của TPHCM các năm trước hoặc đề tham khảo của các cụm trường để nắm vững cấu trúc đề, kiến thức và kỹ năng làm bài trước khi bước vào phòng thi.