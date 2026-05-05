Tỷ lệ chọi khu vực 1 phân hóa mạnh

Nhóm trường có tỷ lệ chọi cao tiếp tục là những trường top đầu, có thương hiệu lâu năm. Trong đó, Trường THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu với tỷ lệ 2,84, tương đương gần 3 thí sinh cạnh tranh 1 chỉ tiêu. Tiếp đến là THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ 2,79 và THPT Thủ Đức đạt 2,57.

Các trường có mức cạnh tranh cao khác gồm: THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,51), THPT Lê Trọng Tấn (2,45), THPT Mạc Đĩnh Chi (2,35), THPT Nguyễn Hữu Huân (2,35), THPT Lê Quý Đôn (2,31), THPT Phú Nhuận (2,22), THPT Phạm Văn Sáng (2,17), THPT Vĩnh Lộc (2,16), THPT Trần Phú (2,12), THPT Thạnh Lộc (2,11), THPT Tây Thạnh (2,07), THPT Bình Phú (2,05) và THPT Trần Khai Nguyên (2,02).

Ở nhóm trung bình, tỷ lệ chọi phổ biến dao động từ 1,1 đến dưới 2,0. Đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất. Những trường như THPT Hùng Vương (1,66), THPT Võ Thị Sáu (1,4), THPT Nguyễn Du (1,38), THPT Nguyễn Thái Bình (1,22)… phản ánh mức cạnh tranh vừa phải, phù hợp với đa số học sinh có học lực khá. Nhóm này thường có lợi thế về quy mô chỉ tiêu tương đối lớn, giúp “giãn” áp lực tuyển sinh.

Đáng chú ý là nhóm trường có tỷ lệ chọi thấp, thậm chí dưới 1,0, nghĩa là số nguyện vọng 1 ít hơn chỉ tiêu. Một số trường có tỷ lệ rất thấp như THPT Nguyễn Văn Linh (0,18), THPT Ngô Gia Tự (0,26), THPT Trần Hữu Trang (0,29), GDKTTH Lê Thị Hồng Gấm (0,3), hay THPT Nguyễn Thị Diệu (0,38).

Sự chênh lệch giữa trường cao nhất (2,84) và thấp nhất (0,18) lên tới gần 16 lần, phản ánh sự mất cân đối trong phân bổ nguyện vọng.

Toàn cảnh tỷ lệ chọi lớp 10 TPHCM khu vực 1

Tên trường Chỉ tiêu 2026 NV1 2026 Tỷ lệ chọi 2026 THPT Bùi Thị Xuân 630 1787 2,84 THPT Trưng Vương 900 1191 1,32 THPT Ten Lơ Man 585 781 1,34 THPT Lương Thế Vinh 225 505 2,24 THPT năng khiếu TDTT 280 104 0,37 THCS - THPT Trần Đại Nghĩa 360 1004 2,79 THPT Giồng Ông Tố 675 919 1,36 THPT Thủ Thiêm 810 394 0,49 THPT Lê Quý Đôn 560 1293 2,31 THPT Marie Curie 1000 1515 1,52 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 810 1604 1,98 THPT Nguyễn Thị Diệu 765 288 0,38 GDKTTH Lê Thị Hồng Gấm 495 150 0,3 THPT Nguyễn Trãi 675 419 0,62 THPT Nguyễn Hữu Thọ 765 857 1,12 THPT Hùng Vương 1035 1720 1,66 THPT Trần Khai Nguyên 720 1455 2,02 THPT Trần Hữu Trang 540 159 0,29 THPT Phạm Phú Thứ 675 765 1,13 THPT Mạc Đĩnh Chi 990 2322 2,35 THPT Bình Phú 720 1473 2,05 THPT Nguyễn Tất Thành 855 1074 1,26 THPT Lê Thánh Tôn 585 1121 1,92 THPT Ngô Quyền 765 1426 1,86 THPT Nam Sài Gòn 225 437 1,94 THPT Tân Phong 765 488 0,64 THPT Lương Văn Can 675 837 1,24 THPT Ngô Gia Tự 765 200 0,26 THPT Tạ Quang Bửu 720 1048 1,46 PTNK TDTT Nguyễn Thị Định 360 355 0,99 THPT Nguyễn Văn Linh 675 121 0,18 THPT Võ Văn Kiệt 720 764 1,06 THPT Nguyễn Huệ 675 1045 1,55 THPT Phước Long 675 888 1,32 THPT Long Trường 720 266 0,37 THPT Nguyễn Văn Tăng 1125 286 0,25 THPT Dương Văn Thì 765 874 1,14 THPT Nguyễn Du 595 823 1,38 THPT Nguyễn An Ninh 900 625 0,69 THPT Nguyễn Khuyến 855 1013 1,18 THCS-THPT Diên Hồng 450 228 0,51 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 450 149 0,33 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 765 849 1,11 THPT Nguyễn Hiền 595 739 1,24 THPT Trần Quang Khải 990 1027 1,04 THPT Võ Trường Toản 765 1471 1,92 THPT Thạnh Lộc 810 1708 2,11 THPT Trường Chinh 900 1653 1,84 THPT Bình Chánh 900 1085 1,21 THPT Đa Phước 720 391 0,54 THPT Lê Minh Xuân 900 939 1,04 THPT Tân Túc 855 711 0,83 THPT Vĩnh Lộc B 900 1316 1,46 PTNK TDTT Bình Chánh 450 307 0,68 THPT Phong Phú 855 298 0,35 THPT An Lạc 855 937 1,1 THPT Vĩnh Lộc 720 1558 2,16 THPT Bình Tân 855 733 0,86 THPT Bình Hưng Hòa 855 1464 1,71 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 630 1252 1,99 THPT Hoàng Thế Thiện 810 943 1,16 THPT Phan Đăng Lưu 810 627 0,77 THPT Trần Văn Giàu 900 856 0,95 THPT Hoàng Hoa Thám 855 1351 1,58 THPT Thanh Đa 720 592 0,82 THPT Gia Định 855 1775 2,08 THPT Võ Thị Sáu 855 1195 1,4 THPT Bình Khánh 405 308 0,76 THPT Cần Thạnh 320 289 0,9 THPT An Nghĩa 360 359 1 THPT Trung Lập 585 316 0,54 THPT Phú Hòa 720 849 1,18 THPT Tân Thông Hội 720 1144 1,59 THPT Quang Trung 810 678 0,84 THPT Trung Phú 765 1288 1,68 THPT Củ Chi 810 1187 1,47 THPT An Nhơn Tây 810 594 0,73 THPT Gò Vấp 675 794 1,18 THPT Nguyễn Trung Trực 900 1390 1,54 THPT Nguyễn Công Trứ 855 1567 1,83 THPT Trần Hưng Đạo 990 1707 1,72 THPT Lý Thường Kiệt 765 1063 1,39 THPT Nguyễn Hữu Tiến 675 1328 1,97 THPT Phạm Văn Sáng 810 1757 2,17 THPT Hồ Thị Bi 855 1286 1,5 THPT Nguyễn Hữu Cầu 765 1463 1,91 THPT Bà Điểm 810 1345 1,66 THPT Nguyễn Văn Cừ 675 858 1,27 THPT Long Thới 450 566 1,26 THPT Phước Kiển 855 421 0,49 THPT Dương Văn Dương 765 392 0,51 THPT Phú Nhuận 855 1901 2,22 THPT Hàn Thuyên 765 579 0,76 THPT Nguyễn Thái Bình 720 875 1,22 THPT Nguyễn Thượng Hiền 675 1692 2,51 THPT Nguyễn Chí Thanh 810 833 1,03 THPT Trần Phú 945 2004 2,12 THPT Lê Trọng Tấn 675 1655 2,45 THPT Tân Bình 855 1014 1,19 THPT Tây Thạnh 1035 2146 2,07 THPT Tam Phú 765 1126 1,47 THPT Hiệp Bình 675 997 1,48 THPT Đào Sơn Tây 855 1049 1,23 THPT Linh Trung 990 899 0,91 THPT Bình Chiểu 900 1059 1,18 THPT Thủ Đức 900 2312 2,57 THPT Nguyễn Hữu Huân 765 1797 2,35 Top 20 trường có tỷ lệ chọi thấp nhất TPHCM khu vực 1

Trong số các trường THPT tại khu vực 1, nhiều trường có mức độ cạnh tranh yếu với tỷ lệ chọi dưới 1. Đây là nhóm trường mà số lượng nguyện vọng 1 thấp hơn hoặc không quá cao so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Dẫn đầu danh sách là THPT Nguyễn Văn Linh với tỷ lệ chọi chỉ 0,18 (121 nguyện vọng/675 chỉ tiêu), thấp nhất toàn khu vực. Tiếp theo là THPT Nguyễn Văn Tăng (0,25) và THPT Ngô Gia Tự (0,26).

Nhóm các trường có tỷ lệ chọi dưới 0,4 còn có THPT Trần Hữu Trang (0,29), GDKTTH Lê Thị Hồng Gấm (0,30), THCS-THPT Sương Nguyệt Anh (0,33), THPT Phong Phú (0,35) và hai trường cùng mức 0,37 là THPT Năng khiếu TDTT và THPT Long Trường. THPT Nguyễn Thị Diệu cũng ở mức thấp với 0,38.

Ở nhóm tiếp theo, một số trường dao động quanh 0,5 như THPT Thủ Thiêm và THPT Phước Kiển (cùng 0,49), THCS-THPT Diên Hồng và THPT Dương Văn Dương (0,51), THPT Đa Phước và THPT Trung Lập (0,54).

Các trường còn lại trong tốp 20 gồm THPT Nguyễn Trãi (0,62), THPT Tân Phong (0,64), PTNK TDTT Bình Chánh (0,68) và THPT Nguyễn An Ninh (0,69).

Sau đây là 20 trường có tỷ lệ chọi lớp 10 ở TPHCM khu vực 1 thấp nhất:

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, từ ngày 4/5 đến 8/5, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký. Đây được xem là khoảng thời gian vàng để học sinh cân nhắc lại chiến lược chọn trường, đặc biệt khi dữ liệu tỷ lệ chọi đã được công bố.