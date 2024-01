Hai hòn đảo này lại thuộc hai quốc gia, hai châu lục khác nhau, có tên là Little Diomede và Big Diomede, hay còn gọi là đảo Hôm qua và đảo Ngày mai. Qua con đường băng nối liền hai đảo, con người có thể đi từ "quá khứ" đến "tương lai".

Những khác biệt thú vị về mặt địa lý khiến hai hòn đảo khá gần nhau này lại cách nhau đến gần 24 tiếng đồng hồ. Đảo Little Diomede, thuộc bang Alaska, nước Mỹ, theo múi giờ GMT-9, trong khi đảo Big Diomede, thuộc Siberia, nước Nga, lại theo múi giờ GMT+12. Đó là lý do 2 hòn đảo đặc biệt này còn được gọi với cái tên là Đảo Hôm qua (Little Diomede) và Đảo Ngày mai (Big Diomede).

