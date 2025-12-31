VinFast đã có một năm đại thắng với doanh số dự kiến đạt gần 200.000 xe trên toàn cầu. Trong đó, riêng tại thị trường Việt Nam, riêng thương hiệu VinFast chiếm khoảng 30% thị phần cả nước, với hơn 170.000 xe đã bàn giao. Đây là doanh số phá đổ mọi kỷ lục thị trường, cao gấp 2 - 3 lần vị trí hãng bán chạy số 2, khẳng định vị thế số 1 tuyệt đối của thương hiệu ô tô Việt trong kỷ nguyên xe điện.

Sức sáng tạo và sự năng động của VinFast được thể hiện qua việc liên tiếp ra mắt 6 mẫu ô tô điện mới chỉ trong năm 2025, trong đó, gây ấn tượng nhất là MPV 7 chỗ Limo Green và Lạc Hồng - mẫu xe siêu sang đầu tiên của Việt Nam, bao gồm phiên bản chống đạn.

Song hành với sản phẩm chất lượng, hệ sinh thái hậu mãi tiếp tục là lợi thế vượt trội. VinFast đã thiết lập kỷ lục mới với gần 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, nhiều hơn 3-4 lần so với các thương hiệu lâu đời nhất tại Việt Nam, củng cố niềm tin dài hạn của người tiêu dùng.

Ở mảng xe máy điện, VinFast tiếp tục thống lĩnh thị phần với doanh số cao kỷ lục; xe buýt điện cũng được nhiều doanh nghiệp vận tải lớn lựa chọn, từng bước xanh hóa giao thông công cộng tại Hà Nội và TP.HCM.