Nỗ lực lớn của Việt Nam

Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 12/2025 vừa diễn ra tại Hà Nội sáng 11/12.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh những kết quả đạt được trong lĩnh vực thông tin đối ngoại nói chung và quyền con người nói riêng, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao.

“Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 19 bậc trong 2 năm qua và tăng tới 37 bậc trong 5 năm gần đây. Không lĩnh vực nào của Việt Nam có chỉ số thăng hạng nhanh như vậy. Đây là một minh chứng cho thấy Việt Nam đã làm rất tốt công tác bảo vệ và phát huy quyền con người”, ông Tuấn nói.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Việt Nam, quyền con người không chỉ được thể hiện trong các chính sách, quy định pháp luật, mà còn hiện hữu qua những câu chuyện đời sống rất nhân văn.

Đó là những câu chuyện giàu cảm hứng như: Một giám đốc trẻ từng phải ngồi xe lăn, thở oxy từ bé, nhưng vẫn đang điều hành công ty với rất nhiều nhân viên là người khuyết tật, tạo sinh kế và niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.

Một bạn trẻ đi chụp ảnh miễn phí cho người nghèo (có người chưa bao giờ được chụp ảnh), in ảnh và tặng ngay tại chỗ, chỉ vì muốn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười của người được tặng ảnh.

Mỗi câu chuyện là một góc nhìn giản dị nhưng sâu sắc về quyền con người.

Thời gian gần đây, Việt Nam đã thông qua rất nhiều luật mới, trong đó, những nội dung liên quan tới quyền con người được thể hiện rất rõ.

Việt Nam có thể tự tin khẳng định với thế giới: “Chúng tôi đang rất nỗ lực và làm rất tốt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư rất nhiều cho công tác quyền con người”.

Vừa qua, Việt Nam tiếp tục trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Đó là sự ghi nhận cũng như khẳng định vị thế của Việt Nam trong việc triển khai công tác đảm bảo quyền con người theo các cam kết quốc tế.

Đổi mới công tác truyền thông về quyền con người

Năm qua, Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong công tác truyền thông về quyền con người. Đơn cử, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã phát huy vai trò đơn vị đầu mối, tích cực hỗ trợ các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí hàng tháng.

Tại hội nghị lần này, đại diện Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã chia sẻ thông tin về những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam (Đề án 1079).

Đáng chú ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu truyền thông về quyền con người - một phần quan trọng của Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam vietnam.vn đã được Thủ tướng phê duyệt.

Cơ sở dữ liệu này sẽ giúp các cơ quan báo chí có dữ liệu nền chính xác khi tác nghiệp, tăng chiều sâu của thông tin về chủ đề nhân quyền.

7 bộ, ngành được giao phụ trách các công ước quốc tế chuyên ngành (chẳng hạn Bộ Nội vụ phụ trách triển khai công ước liên quan bình đẳng giới, Bộ Y tế phụ trách triển khai công ước về quyền trẻ em…) có trách nhiệm xây dựng và phát triển dữ liệu của ngành mình, sau đó cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung.

Mặt khác, các tác phẩm đạt giải của Giải thưởng truyền thông về quyền con người đều được lưu trữ, số hóa, tạo thành một hệ sinh thái phục vụ hoạt động truyền thông về quyền con người.

Có thể thấy, công tác truyền thông về quyền con người của Việt Nam đang ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.