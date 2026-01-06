logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Ba, 06/01/2026 - 10:19

Đẩy mạnh xây dựng CSDL, ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất nông nghiệp

Ngành rau quả nước ta đang mở rộng diện tích vùng trồng, nhưng truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề lớn, cần xây dựng CSDL và ứng dụng AI để phát triển hiệu quả.

Bài viết liên quan:

  • Xem thêm về:

  • AI

Video liên quan nhất

image

Phụ nữ cao tuổi dân tộc Dao rủ nhau livestream, bán nông sản

image

Gia Lai phát triển chuỗi liên kết,nâng cao tiềm năng sản xuất nông sản vùng DTTS

image

Lục Ngạn nâng cao giá trị nông sản bằng công nghệ sau thu hoạch

image

An Giang: Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, đưa nông sản vào thị trường khó tính

VIDEO NỔI BẬT