Những năm gần đây, Tống Sơn đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, xã chuyển sang quy hoạch vùng chuyên canh, ứng dụng nhà màng, tưới nhỏ giọt, cảm biến độ ẩm và quy trình VietGAP. Những bước đi này giúp sản phẩm có chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Một góc xã Tống Sơn. Ảnh: Xuân Lục

Một trong những điểm nhấn là vùng cây ăn quả và các khu trang trại lúa - cá được nhiều hộ dân chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, xoài, dưa lưới theo hướng hữu cơ. Hệ thống tưới tự động và công nghệ giám sát dinh dưỡng giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Tống Sơn cho biết, trên địa bàn hiện có hàng chục trang trại phát triển quy mô, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Nhờ vậy, người dân làm nông nghiệp không còn phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi của thời tiết. “Mọi khâu đều được tính toán bằng thiết bị, hiệu quả sản xuất thay đổi rõ rệt so với trước”, ông Dũng nói.

Lúa nếp hạt cau và nếp cái hoa vàng là giống lúa đặc sản của xã. Ảnh: Xuân Lục

Cùng với cây ăn quả, các mô hình tổng hợp như trang trại chăn nuôi, trồng nếp cái hoa vàng và sản xuất lúa - cá luân canh, xã Tống Sơn còn phát triển hàng chục hecta dược liệu gồm nghệ đen, đinh lăng, cà gai leo… phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và có đầu ra ổn định. Xã phối hợp với doanh nghiệp hướng dẫn người dân canh tác hữu cơ, xây dựng mã số vùng trồng, tăng tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

“Địa phương xác định nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế. Chúng tôi tập trung quy hoạch vùng sản xuất, thu hút doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng tới xây dựng chuỗi nông sản sạch, an toàn và nâng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích”, ông Dũng nhấn mạnh.

Xã Tống Sơn phát triển toàn diện nông nghiệp bền vững gắn với công nghệ cao. Ảnh: Xuân Lục

Cũng theo ông, nhờ phát triển nông nghiệp quy mô và bài bản, tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của xã tăng đều qua từng năm, thu nhập người dân cải thiện đáng kể. Nhiều mô hình mới tạo việc làm ổn định ngay tại địa phương, giảm tình trạng lao động rời quê.

Hạ tầng phục vụ sản xuất cũng được đầu tư đồng bộ. Kênh mương nội đồng được bê tông hóa, đường vào các vùng sản xuất được mở rộng, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Nhiều hộ dân được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động và giống cây mới. Các lớp tập huấn kỹ thuật được tổ chức thường xuyên, giúp nông dân tiếp cận công nghệ và thay đổi thói quen sản xuất.

Song song với sản xuất, Tống Sơn chú trọng xây dựng thương hiệu và quảng bá nông sản. Nhiều sản phẩm như dưa lưới, nghệ đen sơ chế, nếp cái hoa vàng, nếp hạt cau, bưởi sạch… đã được đưa lên sàn thương mại điện tử của tỉnh, mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao giá trị.

Xã có nhiều ao hồ để phát triển trang trại tổng hợp. Ảnh: Xuân Lục

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và người dân, diện mạo nông nghiệp Tống Sơn đang thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại và hiệu quả. Những cánh đồng lúa kém hiệu quả được thay thế bằng khu nhà màng xanh mát; các thửa ruộng trước đây phụ thuộc vào thời tiết nay được kiểm soát bằng hệ thống tưới và cảm biến thông minh. Nhiều sản phẩm đã có mặt trong siêu thị thay vì chỉ tiêu thụ tại địa phương.

Ông Dũng cho biết thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả công nghệ cao, phát triển vùng dược liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản. Địa phương đặt mục tiêu xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP 3 sao trong giai đoạn 2025-2030.

Lê Dương