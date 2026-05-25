Theo lịch thi vào lớp 10 năm 2026, phần lớn các tỉnh, thành tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Đây là giai đoạn cao điểm khi hàng trăm nghìn học sinh lớp 9 trên cả nước bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng.

Năm nay, Đà Nẵng và Ninh Bình cùng tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 từ ngày 23-25/5. Trong khi đó, nhiều địa phương khác lựa chọn thời điểm đầu tháng 6 để tổ chức kỳ thi.

Ở chiều ngược lại, Cần Thơ là địa phương tổ chức thi muộn nhất cả nước, diễn ra vào hai ngày cuối tháng 6. Gia Lai cũng thuộc nhóm thi muộn khi lịch thi được ấn định vào ngày 27-28/6.

Bên cạnh đa số địa phương tổ chức thi tuyển, một số tỉnh áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập gồm Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng. Tuy nhiên, cả 4 địa phương này vẫn tổ chức thi tuyển đối với các trường THPT chuyên.

Theo phương án tuyển sinh năm 2026, đa số tỉnh, thành tổ chức thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh).

Riêng tỉnh Tuyên Quang lựa chọn môn thi thứ ba là Khoa học Tự nhiên thay cho Tiếng Anh.

Dưới đây là đề và đáp án đề thi của các môn thi vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh, thành:

STT Tỉnh, thành Môn thi vào lớp 10 Ngày thi 1 Ninh Bình Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 23-25/5 2 Đà Nẵng Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 23-25/5 3 Hưng Yên Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 25-26/5 4 Tuyên Quang Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên 27-28/5 5 Thái Nguyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 26-28/5 6 Nghệ An Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 25-26/5 7 Thanh Hóa Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 5-6/6 8 Cần Thơ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 29-30/6 9 Cao Bằng Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Trước 31/7 10 Lạng Sơn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 26-28/5 11 Hải Phòng Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 2-4/6 12 TPHCM Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1-2/6 13 Tây Ninh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2-3/6 14 Đồng Tháp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 27/5 15 Hà Nội Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 30/5-1/6 16 Đồng Nai Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 28-29/5 17 Huế Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 27-29/5 18 Quảng Ninh Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 3-5/7 19 Quảng Trị Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 25-26/5 20 Lào Cai Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 27-29/5 21 An Giang Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2-3/6 22 Bắc Ninh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 26-28/5 23 Điện Biên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 26-28/5 24 Gia Lai Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 27-28/6 25 Hà Tĩnh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 25-26/5 26 Lai Châu Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 25-26/5 27 Khánh Hòa Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 28-29/5 28 Phú Thọ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 1-3/6 29 Quảng Ngãi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 30/5-1/6 30 Sơn La Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 1-2/6 31 Lâm Đồng Xét tuyển 1-3/7 32 Vĩnh Long Xét tuyển 2-3/7 33 Đắk Lắk Xét tuyển Trước ngày 15/7 34 Cà Mau Xét tuyển 26-28/6

Theo Thông tư về quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD-ĐT, các địa phương được lựa chọn một trong ba phương thức: Thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Trong trường hợp tổ chức thi tuyển, kỳ thi bắt buộc có 2 môn là Toán và Ngữ văn. Môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở GD-ĐT các địa phương quyết định và phải công bố trước ngày 31/3 hằng năm.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh việc tổ chức kỳ thi cần bảo đảm nhẹ nhàng, giảm áp lực và hạn chế tốn kém cho học sinh, phụ huynh.