Theo lịch thi vào lớp 10 năm 2026, phần lớn các tỉnh, thành tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Đây là giai đoạn cao điểm khi hàng trăm nghìn học sinh lớp 9 trên cả nước bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng.
Năm nay, Đà Nẵng và Ninh Bình cùng tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 từ ngày 23-25/5. Trong khi đó, nhiều địa phương khác lựa chọn thời điểm đầu tháng 6 để tổ chức kỳ thi.
Ở chiều ngược lại, Cần Thơ là địa phương tổ chức thi muộn nhất cả nước, diễn ra vào hai ngày cuối tháng 6. Gia Lai cũng thuộc nhóm thi muộn khi lịch thi được ấn định vào ngày 27-28/6.
Bên cạnh đa số địa phương tổ chức thi tuyển, một số tỉnh áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập gồm Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng. Tuy nhiên, cả 4 địa phương này vẫn tổ chức thi tuyển đối với các trường THPT chuyên.
Theo phương án tuyển sinh năm 2026, đa số tỉnh, thành tổ chức thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh).
Riêng tỉnh Tuyên Quang lựa chọn môn thi thứ ba là Khoa học Tự nhiên thay cho Tiếng Anh.
Dưới đây là đề và đáp án đề thi của các môn thi vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh, thành:
|STT
|Tỉnh, thành
|Môn thi vào lớp 10
|Ngày thi
|
1
|Ninh Bình
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|23-25/5
|2
|Đà Nẵng
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|23-25/5
|3
|Hưng Yên
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|25-26/5
|4
|Tuyên Quang
|Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên
|27-28/5
|5
|Thái Nguyên
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|26-28/5
|6
|Nghệ An
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|25-26/5
|7
|Thanh Hóa
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|5-6/6
|8
|Cần Thơ
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|29-30/6
|9
|Cao Bằng
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|Trước 31/7
|10
|Lạng Sơn
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|26-28/5
|11
|Hải Phòng
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|2-4/6
|12
|TPHCM
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|1-2/6
|13
|Tây Ninh
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|2-3/6
|14
|Đồng Tháp
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|27/5
|15
|Hà Nội
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|30/5-1/6
|16
|Đồng Nai
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|28-29/5
|17
|Huế
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|27-29/5
|18
|Quảng Ninh
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|3-5/7
|19
|Quảng Trị
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|25-26/5
|20
|Lào Cai
|Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
|27-29/5
|21
|An Giang
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|2-3/6
|22
|Bắc Ninh
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|26-28/5
|23
|Điện Biên
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|26-28/5
|24
|Gia Lai
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|27-28/6
|25
|Hà Tĩnh
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|25-26/5
|26
|Lai Châu
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|25-26/5
|27
|Khánh Hòa
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|28-29/5
|28
|Phú Thọ
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|1-3/6
|29
|Quảng Ngãi
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|30/5-1/6
|30
|Sơn La
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|1-2/6
|31
|Lâm Đồng
|Xét tuyển
|1-3/7
|32
|Vĩnh Long
|Xét tuyển
|2-3/7
|33
|Đắk Lắk
|Xét tuyển
|Trước ngày 15/7
|34
|Cà Mau
|Xét tuyển
|26-28/6
Theo Thông tư về quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD-ĐT, các địa phương được lựa chọn một trong ba phương thức: Thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.
Trong trường hợp tổ chức thi tuyển, kỳ thi bắt buộc có 2 môn là Toán và Ngữ văn. Môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở GD-ĐT các địa phương quyết định và phải công bố trước ngày 31/3 hằng năm.
Bộ GD-ĐT nhấn mạnh việc tổ chức kỳ thi cần bảo đảm nhẹ nhàng, giảm áp lực và hạn chế tốn kém cho học sinh, phụ huynh.