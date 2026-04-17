Từ ngày 23/5, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026. Hầu hết các địa phương đều tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Trong đó, Ninh Bình và Đà Nẵng là hai tỉnh, thành tổ chức thi sớm nhất, cùng diễn ra vào 23-25/5.

Tỉnh tổ chức thi muộn nhất là Cần Thơ, diễn ra vào hai ngày cuối cùng của tháng 6. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai sẽ thi trong hai ngày gần cuối tháng 6 là 27-28/6. Hai tỉnh thành hiện chưa công bố lịch thi chi tiết là Cao Bằng và Điện Biên.

Một số tỉnh, thành thay vì thi tuyển sẽ xét tuyển vào các trường trên địa bàn gồm: Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau, Lâm Đồng. Cả 4 tỉnh này vẫn tổ chức thi tuyển vào các trường THPT chuyên.

Các tỉnh còn lại sẽ tổ chức thi tuyển 3 môn gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ hoặc Tiếng Anh. Riêng tỉnh Tuyên Quang chọn môn thứ 3 là Khoa học Tự nhiên. Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết Khoa học tự nhiên là môn học bắt buộc, có tính tích hợp cao giữa Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Thông qua môn thi này, kỳ thi không chỉ phục vụ mục tiêu tuyển sinh mà còn góp phần đánh giá toàn diện tư duy khoa học, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời định hướng lựa chọn môn học, nghề nghiệp cho học sinh ngay từ đầu cấp THPT.

Lịch thi vào lớp 10 của các tỉnh thành trên cả nước như sau: