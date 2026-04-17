Từ ngày 23/5, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026. Hầu hết các địa phương đều tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Trong đó, Ninh BìnhĐà Nẵng là hai tỉnh, thành tổ chức thi sớm nhất, cùng diễn ra vào 23-25/5.

Tỉnh tổ chức thi muộn nhất là Cần Thơ, diễn ra vào hai ngày cuối cùng của tháng 6. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai sẽ thi trong hai ngày gần cuối tháng 6 là 27-28/6. Hai tỉnh thành hiện chưa công bố lịch thi chi tiết là Cao Bằng và Điện Biên.

Một số tỉnh, thành thay vì thi tuyển sẽ xét tuyển vào các trường trên địa bàn gồm: Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau, Lâm Đồng. Cả 4 tỉnh này vẫn tổ chức thi tuyển vào các trường THPT chuyên.

Các tỉnh còn lại sẽ tổ chức thi tuyển 3 môn gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ hoặc Tiếng Anh. Riêng tỉnh Tuyên Quang chọn môn thứ 3 là Khoa học Tự nhiên. Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết Khoa học tự nhiên là môn học bắt buộc, có tính tích hợp cao giữa Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Thông qua môn thi này, kỳ thi không chỉ phục vụ mục tiêu tuyển sinh mà còn góp phần đánh giá toàn diện tư duy khoa học, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời định hướng lựa chọn môn học, nghề nghiệp cho học sinh ngay từ đầu cấp THPT.

Lịch thi vào lớp 10 của các tỉnh thành trên cả nước như sau:

STT

Tỉnh, thành

Môn thi vào lớp 10

Lịch thi

1

TPHCM

Toán, Văn, Ngoại ngữ

1-2/6

2

Đà Nẵng

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)

23-25/5

3

Huế

Toán, Văn, Ngoại ngữ  (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)

27-29/5

4

Tuyên Quang

Toán, Văn, Khoa học tự nhiên

27-28/5

5

Thái Nguyên

Toán, Văn, Tiếng Anh

26-28/5

6

Nghệ An

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)

25-26/5

7

Thanh Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

5-6/6

8

Cần Thơ

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)

29-30/6

9

Cao Bằng

Toán, Văn, Tiếng Anh

Trước 31/7

10

Lạng Sơn

Toán, Văn, Tiếng Anh

26-28/5

11

Hải Phòng

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)

2-4/6

12

Ninh Bình

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)

23-25/5

13

Vĩnh Long

Xét tuyển

2-3/7

14

Đồng Tháp

Toán, Văn, Tiếng Anh

27/5

15

Hà Nội

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)

30/5-1/6

16

Đồng Nai

Toán, Văn, Tiếng Anh

28-29/5

17

Hưng Yên

Toán, Văn, Tiếng Anh

25-26/5

18

Quảng Ninh

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung)

3-5/7

19

Quảng Trị

Toán, Văn, Tiếng Anh

25-26/5

20

Lào Cai

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

27-29/5

21

An Giang

Toán, Văn, Tiếng Anh

2-3/6

22

Bắc Ninh

Toán, Văn, Tiếng Anh

26-28/5

23

Điện Biên

Toán, Văn, Tiếng Anh

Trước 31/7

24

Gia Lai

Toán, Văn, Tiếng Anh

27-28/6

25

Hà Tĩnh

Toán, Văn, Tiếng Anh

6-7/6

26

Lai Châu

Toán, Văn, Tiếng Anh

25-26/5

27

Khánh Hòa

Toán, Văn, Tiếng Anh

28-29/5

28

Phú Thọ

Toán, Văn, Tiếng Anh

1-3/6

29

Quảng Ngãi

Toán, Văn, Tiếng Anh

30/5-1/6

30

Sơn La

Toán, Văn, Tiếng Anh

1-2/6

31

Tây Ninh

Toán, Văn, Tiếng Anh

2-3/6

32

Đắk Lắk

Xét tuyển

Trước ngày 15/7

33

Cà Mau

Xét tuyển

26-28/6

34

Lâm Đồng

Xét tuyển

1-3/7

Theo Thông tư về quy chế tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD-ĐT ban hành, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Trong trường hợp thi tuyển, để thống nhất và đảm bảo quan điểm kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, kỳ thi gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD-ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hàng năm.