Môn Ngữ văn là bài thi cuối đối với thí sinh đăng ký vào các trường THPT không chuyên. Riêng thí sinh dự thi vào trường chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên trong chiều cùng ngày.

Đồng Nai hiện có 3 trường THPT chuyên gồm: THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp), THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài) và THPT chuyên Bình Long (phường Bình Long).

Theo Sở GD-ĐT Đồng Nai, năm nay địa phương có 243 học sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng vào lớp 10 tại các trường tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đồng Nai, với thời gian làm bài 120 phút:

Đối với thí sinh dự tuyển vào các trường THPT không chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có).

Đối với thí sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên, điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm các môn thi chung cộng với điểm bài thi môn chuyên.