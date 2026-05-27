Buổi sáng, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Ngày 28/5, các thí sinh dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lào Cai năm 2026 như sau:

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, tỉnh Lào Cai dự kiến tuyển 20.260 học sinh vào các trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT chuyên của tỉnh.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, kỳ thi năm nay toàn tỉnh tổ chức 66 hội đồng coi thi với hơn 1.000 phòng thi. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đông, được ngành giáo dục địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và thực hiện đúng quy chế thi.

Để phục vụ kỳ thi, các trường được lựa chọn làm điểm thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, điện, nước, phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi; đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh trong quá trình dự thi.

Các lực lượng công an, y tế, điện lực và chính quyền địa phương cũng phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, bảo mật đề thi và bài thi tại các hội đồng coi thi.