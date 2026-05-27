Tối 27/5, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế khẳng định, đề Toán thi tuyển vào lớp 10 có 8 câu hỏi với tổng điểm 11 đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Thực tế, đề Toán thi tuyển vào lớp 10 của Sở GD-ĐT TP Huế đưa ra chỉ có 7 câu hỏi, thang điểm 10 theo quy định.

Ông Tân cho biết, sau khi Sở GD-ĐT đưa đề môn Toán ra thi sáng nay (27/5), thì có việc trên mạng xã hội đã lan truyền một đề Toán bị làm khác, không đúng.

Trước đó, chiều 27/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 với 8 câu hỏi, có tổng điểm lên đến 11 điểm, thay vì thang điểm 10 như quy định.

Ngay khi vừa được đăng tải, nhiều người phát hiện ra đề thi này có tổng 11 điểm và để lại nhiều bình luận. Tuy nhiên, một số tài khoản đã bình luận về việc đề này đã bị cắt ghép.