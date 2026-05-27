Trong ngày đầu tiên, thí sinh dự thi ba môn chung gồm Ngữ văn (120 phút) vào buổi sáng, buổi chiều thi Toán (90 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Ngày 28/5, các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục thi các môn chuyên.

Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Huế năm 2026 như sau:

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT thành phố Huế, toàn thành phố có tổng cộng hơn 18.000 học sinh đăng ký dự thi. Để phục vụ lượng thí sinh tham dự, ngành giáo dục đã bố trí 48 điểm thi với 765 phòng thi trên địa bàn.

Đề thi môn Ngữ văn và Toán theo hình thức tự luận, thí sinh làm bài trên tờ giấy thi. Đề thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên tờ phiếu trả lời trắc nghiệm. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Việc xét tuyển các nguyện vọng tại mỗi trường THPT được thực hiện đồng thời và bình đẳng. Đối với thí sinh, các nguyện vọng sẽ được xét lần lượt theo thứ tự đăng ký để xác định kết quả trúng tuyển.