Sáng 5/6, hơn 14.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 ở TP Cần Thơ đã hoàn thành bài thi môn Toán.

Theo đánh giá của các thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Thực hành sư phạm - ĐH Cần Thơ, đề thi môn Toán năm nay khá dễ. Các em đánh giá câu khó nhất nằm ở câu 4C của phần tự luận.

"Em làm bài thi ở mức tốt, câu khó nhất là câu ở 4C thuộc phần hình học. Em đoán mình được 9 điểm”, em Phan Thiện Nhân nói.

Tương tự, em Nguyễn Phạm Thành Nguyễn tự tin nói: “Đề thi môn Toán vừa sức với thí sinh, em đón mình đạt 9 điểm”.

Em Nguyễn Phạm Thành Nguyễn rất vui khi làm tốt bài thi môn Toán.

Theo báo cáo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, buổi thi môn Toán sáng nay (5/6) có 127 thí sinh vắng; không có thí sinh vi phạm. "Buổi thi thứ nhất diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra hiện tượng bất thường tại 28 Hội đồng coi thi.

Các Hội đồng coi thi đã chủ động phối hợp với cơ quan Y tế, Công an, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương thực hiện tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các Hội đồng coi thi. Đồng thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thí sinh dự thi và Hội đồng coi thi hoàn thành nhiệm vụ", Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết.

Dưới đây là đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2023 do Sở GD-ĐT TP Cần Thơ ra:

