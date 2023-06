Kết thúc thời gian làm bài thi môn Ngữ văn sáng 6/6, nhiều thí sinh thi vào lớp 10 ở TP Cần Thơ thở phào, đánh giá đề thi không khó.

Thí sinh cho biết, đề Ngữ văn gồm 2 phần: Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm). Trong phần Làm văn, thí sinh phải viết khoảng 15 dòng trình bày "suy nghĩ về sự cần thiết của tính kỷ luật trong cuộc sống mỗi con người".

Câu 5 điểm, thí sinh phân tích đoạn thơ trong bài "Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải, qua đó nhận xét về ý nghĩa của lẽ sống đẹp được nhà thơ gửi gắm trong đoạn thơ.

Thí sinh Nguyễn Minh Sơn (giữa) chia sẻ làm bài môn Ngữ văn khá tốt.

Em Nguyễn Minh Sơn, học sinh lớp 9A1, Trường THCS An Hòa (quận Ninh Kiều) phấn khởi vì đề Văn tương đối dễ. Sơn cho biết đã ôn rất kỹ các tác phẩm là thơ. “Bài Mùa xuân nho nhỏ em đã được thi hồi học kỳ 1, nên dễ dàng làm về bài này”, Minh Sơn nói.

Còn em Nguyễn Trương Hoàng Phú, học sinh lớp 9, Trường THCS An Hòa cho biết, dù không ôn kỹ các tác phẩm thơ nhưng em vẫn làm bài được, câu hỏi không quá khó.

Theo báo cáo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, buổi thi môn Ngữ văn có 135 thí sinh vắng; không có thí sinh vi phạm. "Buổi thi thứ ba diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra hiện tượng bất thường tại 28 Hội đồng coi thi.

Các Hội đồng coi thi đã chủ động phối hợp với cơ quan Y tế, Công an, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương thực hiện tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các Hội đồng coi thi. Đồng thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thí sinh dự thi và Hội đồng coi thi hoàn thành nhiệm vụ", Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết.

Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm 2023 do Sở GD-ĐT TP Cần Thơ ra: