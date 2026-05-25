Sáng nay 25/5, 49.372 thí sinh Nghệ An dự thi lớp 10 năm học 2026-2027 đã trải qua môn thi Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
Với hơn 49.000 thí sinh dự thi, đây là mùa tuyển sinh lớp 10 có số lượng đông nhất của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là năm đầu tiên việc tuyển sinh được thực hiện trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp.
So với năm 2025, số lượng thí sinh tăng 10.247 em. Trường có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đông nhất là THPT Huỳnh Thúc Kháng, với 2.062 thí sinh đăng ký dự thi và thấp nhất là Trường THPT Mường Quạ với 201 thí sinh.
Sáng 25/5, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh tại 39 hội đồng thi chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cả nước bắt đầu diễn ra từ ngày 23/5. Trong số 34 tỉnh, thành, Đà Nẵng và Ninh Bình là hai địa phương tổ chức thi sớm nhất.