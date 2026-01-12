Liên danh thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa có đề xuất với UBND TP Hà Nội về việc đầu tư 4 khu đô thị tiêu chuẩn phục vụ tái định cư, đồng thời điều chỉnh quy hoạch nhằm triển khai dự án.