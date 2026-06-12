Xe máy chở hàng cồng kềnh kéo ngã cô gái ngay trước đầu ô tô

Người đàn ông điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh đã va quệt với phương tiện bên cạnh, khiến một cô gái đi cùng chiều ngã xuống đường ngay trước đầu ô tô đang lưu thông.