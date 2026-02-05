Chiều 5/2, tại kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung về phí tham quan danh lam thắng cảnh.

Theo đó, tỉnh quyết định miễn phí tham quan cho nhân dân, du khách khi đến khu di tích Yên Tử, thắng cảnh rừng quốc gia Yên Tử. Việc miễn phí vé tham quan sẽ được áp dụng đến hết năm 2028.

Du khách tới Yên Tử sẽ được miễn phí vé tham quan. Ảnh: Phạm Công

Việc miễn phí vé tham quan nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của tỉnh Quảng Ninh đối với nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách. Cơ sở thực tiễn để tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách này xuất phát từ việc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 12/7/2025.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, lượng khách tham quan Yên Tử có xu hướng sụt giảm đáng kể, từ hơn 1 triệu lượt khách năm 2018 xuống còn khoảng 567 nghìn lượt vào năm 2025.

Do đó, chính sách "phí 0 đồng" được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thu hút du khách trở lại, tạo điều kiện cho công tác lập quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch tại vùng phụ cận. Hiện phí tham quan Yên Tử là 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em.