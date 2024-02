Ninh Bình

Cách Hà Nội khoảng 100km, Ninh Bình được xem là điểm đến tâm linh hàng đầu dành cho du khách du xuân dịp đầu năm.

Đến đây, du khách có thể tham gia vào nhiều hoạt động di chuyển trên thuyền tham quan hang động nước, và tận hưởng không khí trong lành. Hệ thống hang động tại Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, là nơi bạn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp hùng vĩ và thư giãn tận hưởng hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Ảnh: Hoàng Thị Hải Yến

Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm nhiều ngôi chùa cổ linh thiêng và tham gia các hoạt động cầu may, cầu bình an cho gia đình, người thân trong năm mới như chùa Bái Đính, chùa Bích Động, nhà thờ Phát Diệm, chùa Nhất Trụ, hang Múa, động Am Tiên,…; tham quan, tìm hiểu các di tích văn hóa, lịch sử như Cố đô Hoa Lư, nhà thờ đá Phát Diệm…

Dịp Tết Nguyên đán, Tràng An tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống và các hoạt động giải trí để làm cho chuyến đi của bạn trở nên thêm phần trọn vẹn.

Sau khi tham quan, vãn cảnh và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời thú vị, du khách nên dành thời gian thưởng thức loạt đặc sản nức tiếng Ninh Bình. Trong đó, du khách không thể bỏ qua các món ngon như cơm cháy, thịt dê tái chanh, dê xào lăn, dê nướng, cua đồng rang lá lốt, gỏi cá nhệch, xôi trứng kiến, …