Trong dịp Tết Nguyên đán, tại Đà Nẵng, và Quảng Nam sẽ diễn ra nhiều chương trình chào đón năm mới. Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa vào lúc 0 giờ ngày 10/2 ở 3 điểm: đường Bạch Đằng, Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và Hoà Vang. Nhiều chương trình đặc sắc sẽ diễn ra như: nghệ thuật đêm Giao thừa mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra tại Công viên bờ Đông cầu Rồng ngày 9/2; chương trình Vũ điệu sông Hàn tại Bờ Tây cầu Rồng ngày 11/2; từ ngày 9 đến 11/2 biểu diễn hô hát bài chòi phục vụ người dân xuyên Tết tại bờ sông Hàn… Còn tại Hội An (tỉnh Quảng Nam),chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa trong đêm Giao thừa, đón chào năm mới Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ 23h ngày 9/2 (đêm 30 Tết) tại Công viên Hội An. Cùng với đó, một số hoạt động vui chơi cũng được tổ chức như: Đua ghe “Đảo thủy đầu xuân”; các trò chơi dân gian bài chòi, bịt mắt đập nồi; Giao lưu âm nhạc đường phố; Biểu diễn nghệ thuật Hát Bội; Các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức thường xuyên tại các không gian mở trong khu phố cổ Hội An, các xã, phường…