Chỉ còn ít ngày nữa, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn lớp 10. Dự đoán nhiều trường có điểm chuẩn rất cao, nhưng nhiều trường điểm chuẩn sẽ thấp.

Khoảng 10 trường có điểm chuẩn sẽ rất cao

Nhiều trường THPT công lập ở TPHCM dự kiến sẽ có điểm chuẩn cao như: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Trần Phú, Trung học thực hành - ĐHSP, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Phú Nhuận, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hữu Cầu, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, THPT Lương Thế Vinh, THPT Võ Trường Toản. Ở những trường này, các năm trước điểm chuẩn lớp 10 rất cao.

Cụ thể điểm chuẩn năm 2024 như sau:

Nhiều trường điểm chuẩn mức trung bình, nhưng sẽ biến động

Dự đoán hàng chục trường công lập ở TPHCM sẽ có điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 ở mức trung bình, tức từ 14 đến 18 điểm nhưng sẽ nhiều biến động hơn so với năm ngoái. Cụ thể như các trường THPT Ten Lơ Man; THPT Giồng Ông Tố; THPT Thủ Thiêm; THPT Lê Thị Hồng Gấm; THPT Marie Curie; THPT Nguyễn Thị Diệu; THPT Nguyễn Trãi; THPT Nguyễn Hữu Thọ; THPT Hùng Vương; THPT Trần Khai Nguyên; THPT Trần Hữu Trang; THPT Bình Phú; THPT Nguyễn Tất Thành; THPT Phạm Phú Thứ; THPT Lê Thánh Tôn; THPT Tân Phong; THPT Ngô Quyền; THPT Nam Sài Gòn; THPT Ngô Gia Tự; THPT Tạ Quang Bửu; THPT Võ Văn Kiệt; THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định; THPT Nguyễn Huệ; THPT Phước Long; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Dương Văn Thì; THPT Nguyễn Khuyến; THPT Nguyễn Du; THPT Nguyễn An Ninh; THCS và THPT Diên Hồng; THCS và THPT Sương Nguyệt Anh; THPT Nguyễn Hiền; THPT Trần Quang Khải; THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa; THPT Võ Trường Toản; THPT Trường Chinh; THPT Thạnh Lộc; THPT Thanh Đa; THPT Võ Thị Sáu; THPT Phan Đăng Lưu; THPT Trần Văn Giàu; THPT Hoàng Hoa Thám; THPT Gò Vấp; THPT Nguyễn Công Trứ; THPT Trần Hưng Đạo; THPT Nguyễn Trung Trực; THPT Hàn Thuyên; THPT Tân Bình; THPT Nguyễn Chí Thanh; THPT Nguyễn Thái Bình; THPT Thủ Đức; THPT Tam Phú; THPT Hiệp Bình...

Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2024:

Khoảng 20 trường sẽ có điểm chuẩn thấp

Dự kiến nhiều trường ở TPHCM có điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 thấp. Thí sinh chỉ ở mức 4 điểm/môn cũng trúng tuyển.

Mức điểm chuẩn này sẽ diễn ra ở các trường như: Trường THPT Dương Văn Dương, Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT Quang Trung, Trường THPT An Nghĩa, Trường THPT Cần Thạnh, Trường THPT Bình Khánh, Trường THPT Đa Phước, Trường THPT Phong Phú, Trường THPT Bình Chánh, Trường THPT Đào Sơn Tây, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Trường THPT Long Trường, THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Trường THPT Lương Văn Can, Trường THPT Nguyễn Hữu Trang, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Năng khiếu TDTT.

Ở những trường này, điểm chuẩn lớp 10 các năm trước cũng không cao. Thậm chí chỉ hơn 3 điểm/môn thí sinh cũng có thể trúng tuyển.

Tham khảo điểm chuẩn năm 2024 như sau:

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 TPHCM

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM sẽ làm 3 bài thi môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Thí sinh thi vào trường chuyên thi thêm môn chuyên. Thí sinh thi vào chương trình Tiếng Anh tích hợp thi môn Tiếng Anh tích hợp.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT thường là điểm tổng của các môn thi:

Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm môn Toán + Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm xét tuyển vào lớp 10 trường chuyên là tổng điểm các môn thi thường + điểm môn chuyên x 2:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn chuyên x 2 + Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 tích hợp là tổng điểm các môn thi thường + điểm tích hợp.

Nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS thì căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp. Những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào trường có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.

Cách tính điểm xét tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp như sau:

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Tiếng Anh + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

Chương trình này chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0.

Nhóm 2: Học sinh không theo học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS tại TPHCM nhưng có đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Ngoài 3 môn quy định là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi môn tiếng Anh tích hợp.

Cách tính điểm tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp như sau:

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Tiếng Anh + điểm Toán + điểm thi môn Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

