Ngày 8/6, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai) đã công bố điểm chuẩn và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 các môn chuyên năm học 2026-2027.

Đáng chú ý, em Nguyễn Mi Nga trở thành thủ khoa môn Hóa của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh với tổng điểm xét tuyển 47. Đây cũng là mức điểm cao nhất trong số thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên năm nay.

Điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển từng môn chuyên:

Danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 các môn chuyên của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh:

Đồng Nai hiện có 3 trường THPT chuyên gồm: THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp), THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài) và THPT chuyên Bình Long (phường Bình Long).

Với cách tính điểm đối với thí sinh dự tuyển vào các trường THPT không chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có).

Với các thí sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên, điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm các môn thi chung cộng với điểm bài thi môn chuyên.