Ngày 5/6, Sở GD-ĐT Đồng Nai phát đi cảnh báo thông tin có nội dung liên quan đến điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 lan truyền trên mạng xã hội và trong một số hội nhóm.

Theo Sở GD-ĐT, hiện nay Sở chưa công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Vì vậy, những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác, không phải thông báo chính thức của ngành giáo dục.

Sở GD-ĐT Đồng Nai lên tiếng về thông tin lan truyền về điểm chuẩn lớp 10 là chưa chính xác.

Sở GD-ĐT Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch, việc công bố điểm chuẩn dự kiến vào ngày 10/6. Thông tin chính thức sẽ được đăng tải trên trang Thông tin Giáo dục Đồng Nai, Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai cùng các cơ quan báo chí chính thống.

Sở GD-ĐT đề nghị phụ huynh, học sinh và người dân cần hết sức cảnh giác, không chia sẻ, phát tán hoặc tin theo các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc lan truyền thông tin sai lệch có thể gây hoang mang dư luận, đồng thời ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh và quyền lợi của học sinh.

Đến nay, Sở GD-ĐT Đồng Nai mới công bố đáp án các môn thi chung gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và các môn thi chuyên. Việc chấm thi và các bước tiếp theo đang được triển khai theo kế hoạch.