Ngày 8/6, Sở GD-ĐT TP Đồng Nai công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 (không bao gồm trường THPT chuyên). Trong đó, Trường THPT Trấn Biên dẫn đầu với mức điểm cao nhất toàn tỉnh.

Theo thông báo từ Sở GD-ĐT, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tính điểm tổng 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Đồng Nai năm 2026:

Trường THPT Điểm chuẩn Trấn Biên 24,75 Ngô Quyền 24 Nam Hà 20,5 Chu Văn An 18,25 Tam Hiệp 20,75 Nguyễn Trãi 20 Lê Hồng Phong 22 Nguyễn Hữu Cảnh 20,25 Thực hành Sư phạm 18,5 Tam Phước 18,25 Tân Phú 12.5 Long Khánh 19,75 Long Thành 18,5 Phước Thiền 17,75 Thống Nhất A 19,25 Thống Nhất 13 Đoàn Kết 11 Trị An 13 Xuân Lộc 17 Hùng Vương 20.25 Phước Bình 11.50

Phụ huynh và học sinh có thể tra cứu điểm thi và kết quả tuyển sinh tại cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Đồng Nai: https://tuyensinh.dongnai.edu.vn.