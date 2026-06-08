Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên đầu tiên ở Đồng Nai, thủ khoa 47 điểmTrường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027, đồng thời thông báo danh sách các thí sinh trúng tuyển, trong đó thủ khoa đạt 47 điểm.
Ngày 8/6, Sở GD-ĐT TP Đồng Nai công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 (không bao gồm trường THPT chuyên). Trong đó, Trường THPT Trấn Biên dẫn đầu với mức điểm cao nhất toàn tỉnh.
Theo thông báo từ Sở GD-ĐT, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tính điểm tổng 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Đồng Nai năm 2026:
|Trường THPT
|Điểm chuẩn
|Trấn Biên
|24,75
|Ngô Quyền
|24
|Nam Hà
|20,5
|Chu Văn An
|18,25
|Tam Hiệp
|20,75
|Nguyễn Trãi
|20
|Lê Hồng Phong
|22
|Nguyễn Hữu Cảnh
|20,25
|Thực hành Sư phạm
|18,5
|Tam Phước
|18,25
|Tân Phú
|12.5
|Long Khánh
|19,75
|Long Thành
|18,5
|Phước Thiền
|17,75
|Thống Nhất A
|19,25
|Thống Nhất
|13
|Đoàn Kết
|11
|Trị An
|13
|Xuân Lộc
|17
|Hùng Vương
|20.25
|Phước Bình
|11.50
Phụ huynh và học sinh có thể tra cứu điểm thi và kết quả tuyển sinh tại cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Đồng Nai: https://tuyensinh.dongnai.edu.vn.