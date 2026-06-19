Theo đó, thí sinh sử dụng mã tra cứu để tra kết quả thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026 tại đây.

Nhà trường lưu ý trong trường hợp quên hoặc chưa nhận được mã tra cứu, thí sinh dùng số điện thoại khai báo trên hồ sơ để nhắn tin vào số điện thoại 097.929.2969 (chỉ nhắn tin, không gọi điện) để được cấp lại.

Điểm chuẩn lớp 10 các hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026 như sau:

Điểm chuẩn là tổng điểm của môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Ngoại ngữ chuyên (môn Ngoại ngữ chuyên tính hệ số 2).

Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nhà trường cho biết thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 19/6 đến 17h ngày 22/6.

Hình thức đăng ký phúc khảo: Đăng ký trực tuyến qua địa chỉ https://bit.ly/pktscnn26. Lệ phí phúc khảo là 100.000đ/môn.

Kết quả phúc khảo được nhà trường công bố trước ngày 30/6 tại website Trường ĐH Ngoại ngữ tại địa chỉ: http://ulis.vnu.edu.vn và website Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tại địa chỉ: http://flss.vnu.edu.vn/.

Nhà trường tổ chức nhập học vào sáng 25/6 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Năm 2026, nhà trường nhận được 5.141 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10, tăng 1.755 hồ sơ so với năm ngoái.