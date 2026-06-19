Điểm chuẩn lớp 10 các hệ chuyên của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026 như sau:

Mức điểm đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên Địa lý theo phương án 2 như sau:

Thí sinh đã dự thi vào Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026, không vi phạm quy chế thi, không trúng tuyển hệ chuyên, có điểm thi của từng môn chung và môn chuyên trên 2 điểm và có tổng điểm 3 môn: Toán chung, Văn chung, tiếng Anh chung từ 20 điểm trở lên thì được nộp đơn đăng ký xét tuyển.

Thông tin về việc xét tuyển bổ sung sẽ được thông báo sau ngày 25/6 trên trang web của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm tại địa chỉ: http://csp.edu.vn, hoặc trên trang fanpage: www.facebook.com/chuyendaihocsupham .

Nhà trường cho biết, học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026- 2027 đăng ký và nộp trên cổng thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.csp.edu.vn.

Thời gian nộp đơn từ 7h30 ngày 20/6 đến 17h ngày 23/6.

Thời gian công bố kết quả phúc khảo dự kiến trước ngày 30/6 trên cổng thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.csp.edu.vn.

Lệ phí phúc khảo là 150.000 đồng/1 môn.

Với xét tuyển lớp chuyên Địa lý (phương án 2), thí sinh đăng ký và nộp đơn trên cổng thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.csp.edu.vn. Thời gian nộp đơn từ 7h30 ngày 20/6 đến 17h ngày 23/6. Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến ngày 24/6 trên cổng thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.csp.edu.vn. Lệ phí xét tuyển là 300.000 đồng/1 học sinh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Xác nhận nhập học

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm trên cổng thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.csp.edu.vn từ ngày 20 đến 23/6.

Việc nhập học cho học sinh trúng tuyển lớp chuyên Địa lý theo Phương án 2 như sau: Thời gian vào ngày 25/6, từ 8h đến 9h30: thu hồ sơ các lớp chuyên Toán và chuyên Tin; từ 9h30 đến 11h: thu hồ sơ các lớp chuyên Vật lý và Hóa học; từ 13h30 đến 15h: thu hồ sơ các lớp chuyên Ngữ văn và Sinh học; từ 15h đến 16h30: thu hồ sơ các lớp chuyên Tiếng Anh và Địa lý. Địa điểm tại Phòng 102 nhà D1, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.