Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, 20h tối 19/6, Sở công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026.

Khi đó, thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 trên các kênh: Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội; hoặc Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT sẽ cập nhật điểm thi của thí sinh trên ứng dụng iHanoi. Thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản để xem điểm.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố kết quả thi và điểm chuẩn, mỗi học sinh có thể rơi vào một trong hai trường hợp: Không trúng tuyển nguyện vọng nào hoặc trúng tuyển một hay nhiều nguyện vọng. Trong đó, học sinh chỉ trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên trong số các nguyện vọng đã đăng ký và trúng tuyển tối đa 4 nguyện vọng vào các lớp chuyên của trường THPT chuyên.

Xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc đối với thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT. Sau khi Sở công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh phải đăng ký vào một trong các trường trúng tuyển và xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, theo một trong hai hình thức: Trực tuyến hoặc trực tiếp.

- Hình thức trực tuyến: Học sinh đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, chọn nguyện vọng trúng tuyển, xác nhận nhập học, sau đó in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học để hoàn tất thủ tục.

Trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng (ví dụ: 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên và một hoặc nhiều nguyện vọng vào lớp chuyên, chương trình song ngữ tiếng Pháp...), học sinh được quyền thay đổi lựa chọn và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24h ngày 27/6.

- Hình thức trực tiếp: Học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Trong trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng và muốn thay đổi nguyện vọng đã chọn, học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước đó, sau đó mới được xác nhận nhập học vào nguyện vọng trúng tuyển khác.