Đã có điểm thi lớp 10 TPHCM năm 2026, xem kết quả tại đây 9h sáng 19/6, Sở GD-ĐT TPHCM chính thức công bố điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 của hơn 151.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Cụ thể như sau:

Đây là lần đầu tiên 4 trường cùng tuyển sinh toàn quốc. Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã tuyển sinh trên toàn quốc từ nhiều năm nay, trong khi Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa bắt đầu mở rộng tuyển sinh toàn quốc từ năm 2025.

Trước khi điều chỉnh địa giới hành chính, hai trường chuyên Hùng Vương và Lê Quý Đôn chủ yếu tuyển sinh trong phạm vi địa phương.

Tuy nhiên, từ năm 2026, TPHCM sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên tại cả 4 trường, gồm: THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), THPT Chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và THPT Chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3), với phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.

Việc mở rộng phạm vi tuyển sinh này giúp tăng cơ hội cho học sinh các tỉnh, thành khác tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM.