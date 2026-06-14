Sở GD-ĐT TPHCM quy định điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 được tính bằng tổng điểm 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Các môn đều tính hệ số 1. Điểm bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,25 điểm.
Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Ví dụ, một thí sinh có điểm môn Toán là 5,5; Ngữ văn 7; Tiếng Anh 6,25; Điểm ưu tiên là 1 thì tổng điểm xét tuyển là 19,75.
Thí sinh chỉ được xét tuyển khi dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.
Đối với lớp 10 chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn thi thường cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 2 như sau:
Điểm xét tuyển lớp chuyên = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + (Điểm môn chuyên × 2).
Đối với lớp 10 tích hợp:
Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc Điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).
Nguyên tắc xét tuyển, chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh. Đồng thời mức điểm yêu cầu cần đạt được khi xét chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) cho các trường quy định.
Điểm của các bài thi đều phải lớn hơn 0.