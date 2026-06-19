9h sáng 19/6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Thí sinh TPHCM có thể tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 trên hệ thống của Sở GD-ĐT. Để xem kết quả, thí sinh truy cập trang https://diemthi.hcm.edu.vn. Thí sinh nhập số báo danh, sau đó nhấn "Xem điểm" để tra cứu kết quả.

Ngoài ra, phụ huynh và học sinh có thể tra cứu kết quả trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn.

Thí sinh đăng nhập bằng số định danh cá nhân và mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh.

Hệ thống sẽ hiển thị điểm thi và các thông tin tuyển sinh liên quan.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi biết điểm thi, thí sinh tiếp tục theo dõi thông báo của Sở GD-ĐT TPHCM về điểm chuẩn, thời gian nhận đơn phúc khảo và các mốc tuyển sinh tiếp theo.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 được tính bằng tổng điểm 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Các môn đều tính hệ số 1. Điểm bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,25 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Ví dụ, một thí sinh có điểm môn Toán là 5,5; Ngữ văn 7; Tiếng Anh 6,25; Điểm ưu tiên là 1 thì tổng điểm xét tuyển là 19,75.

Thí sinh chỉ được xét tuyển khi dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Đối với lớp 10 chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn thi chung cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2:

Điểm xét tuyển lớp chuyên = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + (Điểm môn chuyên × 2).

Đối với lớp 10 tích hợp:

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc Điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).