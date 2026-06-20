Năm 2026, gần 70% số trường THPT tại Hà Nội có điểm chuẩn lớp 10 tăng. Trong đó, Trường THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở) có mức tăng mạnh nhất là 8,5 điểm so với năm trước.

Đây là ngôi trường được thành lập năm ngoái, tuyển sinh trên toàn thành phố đối với những học sinh đủ điều kiện xét tuyển nhưng không trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký và có điểm xét tuyển từ 12 điểm trở lên. Đến năm nay, điểm chuẩn của trường là 20,5 điểm.

Trường THPT Đỗ Mười cũng là ngôi trường có tỷ lệ chọi cao. Tổng số nguyện vọng 1, 2 và 3 đăng ký vào trường gần 6.000, trong khi chỉ tiêu là 675, tỷ lệ chọi vào trường năm nay khoảng 1/8,9.

Đứng sau Trường THPT Đỗ Mười là Trường THPT Thọ Xuân với mức tăng 6 điểm, Trường THPT Phúc Lợi tăng 5,75 điểm, Trường THPT Ứng Hòa A tăng 4 điểm, Trường THPT Phúc Thịnh tăng 3,75 điểm.

Ngoài những trường kể trên, khoảng 80 trường THPT công lập khác cũng tăng điểm chuẩn so với năm ngoái, mức tăng từ 0,25 đến 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, Trường THPT Mỹ Đức C giảm nhiều nhất với 3,5 điểm. Hơn 20 trường khác cũng giảm 0,25-1,75 điểm.

Trong năm 2026, nhóm trường top đầu như THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức… vẫn duy trì sự ổn định với mức tăng khoảng 0,5-1 điểm so với năm trước.

Tác động từ việc bỏ giới hạn khu vực tuyển sinh

Nhận xét về điểm chuẩn năm nay, cô Vũ Anh Tú, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phenikaa cho hay mặt bằng điểm chuẩn không nằm ngoài dự đoán của các nhà trường và phụ huynh.

Nhóm trường tốp đầu tiếp tục phản ánh rõ xu hướng đăng ký theo năng lực của học sinh có học lực tốt. Điểm chuẩn giữa các nhóm trường vẫn phân hóa tương đối rõ như những năm trước.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định phân chia 12 khu vực tuyển sinh. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên địa bàn thành phố. Theo cô Vũ Anh Tú, đây là một bước ngoặt lớn trong chính sách tuyển sinh.

“Việc bỏ giới hạn khu vực tuyển sinh mang lại sự công bằng hơn cho học sinh khi các em có cơ hội lựa chọn trường phù hợp với năng lực thay vì bị giới hạn bởi địa bàn cư trú. Tuy nhiên, chính sách này cũng tạo thêm áp lực cho phụ huynh và học sinh trong việc dự đoán điểm chuẩn”, cô Tú nhận định.

Theo cô, điểm chuẩn năm nay không còn mang tính ổn định theo khu vực như trước mà chịu tác động từ xu hướng dịch chuyển nguyện vọng của học sinh trên phạm vi toàn thành phố.

Khi rào cản địa lý được gỡ bỏ, nhiều trường tốp đầu thu hút thêm lượng lớn hồ sơ chất lượng cao từ nhiều khu vực dồn về đăng ký. Áp lực cạnh tranh không chỉ xuất hiện ở các trường tốp đầu mà còn lan sang nhiều trường thuộc nhóm giữa và nhóm cuối.

“Biến số lớn nhất năm nay nằm ở các nguyện vọng 2 và 3. Những trường ở khu vực giáp ranh hoặc có vị trí thuận lợi ghi nhận lượng hồ sơ tăng mạnh”, cô Tú nói.

Từ những biến động của điểm chuẩn năm nay, cô Vũ Anh Tú cho rằng xu hướng lựa chọn trường của học sinh và phụ huynh đang có sự thay đổi rõ nét. Thực tế cũng cho thấy phụ huynh có xu hướng ưu tiên chất lượng trường học hơn yếu tố khoảng cách.

“Đây là xu hướng mà phụ huynh và học sinh cần đặc biệt lưu ý. Cuộc đua vào các trường THPT top đầu chắc chắn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt về học thuật trong các năm tiếp theo”, cô Tú nói.