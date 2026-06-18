Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội đã hoàn tất việc chấm các môn thi lớp 10 năm 2026.

Chiều ngày 19/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn vào các trường THPT.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội (https://hanoi.edu.vn) hoặc Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp (https://tsdaucap.hanoi.gov.vn).

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Ngay sau khi có điểm thi, nếu thí sinh nhận thấy điểm số bất thường thì có thể nộp đơn phúc khảo theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh, sau đó nộp đơn và danh sách học sinh phúc khảo về đơn vị có thẩm quyền.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là hơn 79.500 học sinh.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi năm nay cao hơn năm 2025. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm trước, tiếp đến là các trường THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính.