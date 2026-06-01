Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026 như sau:

- Chuyên Toán học: 19,25 điểm

- Chuyên Tin học (thi Toán chuyên): 17,25 điểm

- Chuyên Tin học (thi Tin học): 17,5 điểm

- Chuyên Vật lý: 17,75 điểm

- Chuyên Hóa học: 20,25 điểm

- Chuyên Sinh học: 18 điểm

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán vòng 1 + (Điểm môn chuyên × 2)

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên lưu ý, điều kiện bắt buộc đi kèm như sau:

- Môn Toán vòng 1: Phải đạt từ 4 điểm trở lên (nhân hệ số 1).

- Môn chuyên: Phải đạt từ 4 điểm trở lên (nhân hệ số 2).

- Môn Ngữ văn và Tiếng Anh: Không tính vào tổng điểm trúng tuyển nhưng bắt buộc phải đạt từ 4 điểm trở lên.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ gửi thông báo trúng tuyển trực tiếp cho thí sinh qua tin nhắn SMS theo số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự thi.

Thời gian nhập học vào ngày 25/6/2026, tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nhà trường lưu ý, các thí sinh trúng tuyển nếu đã xác nhận nhập học vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác.

Đối với các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi tuyển sinh, vui lòng tải mẫu đơn và xem thông báo chi tiết tại đây.