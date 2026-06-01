Sở GD-ĐT Hà Nội vừa báo cáo kết quả tổ chức coi thi tuyển sinh chuyên chiều ngày 1/6 ở kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, ở buổi thi các khối chuyên Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý có 10.022 thí sinh dự thi trên tổng số 10.368 em đăng ký (đạt tỷ lệ 96,66%); vắng 346 thí sinh.

Như vậy, nếu tính cả kỳ thi lớp 10 chuyên (bao gồm cả buổi thi sáng 1/6), có 680 thí sinh vắng mặt.

Trong suốt kỳ thi lớp 10 chuyên năm 2026, không ghi nhận thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Ở buổi thi chiều 1/6, có 1 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi.

Thí sinh thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải

Từ ngày 1/6 đến ngày 10/6, Hội đồng chấm thi lớp 10 của Sở GD-ĐT sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Từ ngày 2/6 đến ngày 10/6, Hội đồng sẽ chấm bài thi tự luận.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.