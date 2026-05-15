Trong ngày đầu tiên chính thức áp dụng phương án làn đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa, tình trạng ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt trong giờ cao điểm.

Theo phương án tổ chức giao thông mới, thay vì duy trì cố định mỗi chiều 3 làn như trước, đường Cộng Hòa sẽ được phân bổ số làn theo mật độ phương tiện thực tế: trong giờ cao điểm, hướng có lưu lượng lớn sẽ được bố trí 4 làn, chiều ngược lại còn 2 làn; khi giao thông ổn định, mỗi bên sẽ trở lại 3 làn.