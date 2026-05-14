Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 14/5 trên đường Cộng Hòa - một trong những tuyến cửa ngõ Tây Bắc thường xuyên ùn tắc - cho thấy dù phương án giao thông mới chưa chính thức vận hành, các rào chắn phân làn đảo chiều đã bắt đầu bộc lộ bất cập.

Hình ảnh người dân 'mắc kẹt' bên trong phần đường tổ chức giao thông đảo chiều của trục Cộng Hòa vào giờ tan tầm. Ảnh: TK

Vào giờ tan tầm, luồng xe từ trung tâm đổ về hướng An Sương bị dồn ứ nghiêm trọng bên trong phần làn đường mới phân chia. Đặc biệt, tại hai làn đảo chiều giữa tim đường, dòng xe máy kẹt cứng từ chân cầu kéo dài đến nút giao Ấp Bắc – Ngô Bệ. Trong khi đó, ở phía ngoài dải phân cách, làn hỗn hợp sát vỉa hè lại khá thông thoáng.

Người dân nhích từng mét trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám, trong khi đó hai làn đường phía dưới cầu lại thông thoáng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Do dải phân cách cứng bó hẹp không gian, người dân gần như "chôn chân" tại chỗ. Quá mệt mỏi vì chờ đợi, hàng loạt người đi xe máy đã chọn cách "thoát hiểm" đầy rủi ro. Tại các điểm tiếp giáp dải phân cách dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám, nhiều người cho xe luồn lách qua các khe hở hẹp để tràn ra làn đường bên ngoài.

Việc xe máy bất ngờ lách ra từ các khe hở của rào chắn khiến nhiều tài xế ô tô và xe buýt phải phanh gấp để tránh va chạm. Hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người vi phạm, mà còn gây xung đột với dòng xe đang lưu thông thẳng, làm khu vực trở nên hỗn loạn hơn trước thời điểm chính thức áp dụng phương án mới.

Hàng loạt người dân bất chấp nguy hiểm cho xe máy ‘vượt rào chắn’ dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám để thoát ra ngoài. Ảnh: Tuấn Kiệt

Người dân mong mỏi giải pháp linh hoạt thay vì rào cứng

Đứng chôn chân trong làn xe máy chật hẹp, anh Thành Chung (ngụ phường Tân Sơn) mệt mỏi nhìn sang làn hỗn hợp bên ngoài đang khá thoáng. Anh chia sẻ, việc đóng cứng rào chắn khiến người dân không còn đường thoát khi xảy ra ùn ứ.

"Tôi thấy nếu ngành chức năng lắp barie đóng mở ở hai đầu cầu thì hợp lý hơn. Vào giờ cao điểm, hướng nào kẹt quá thì mở barie cho xe từ làn hỗn hợp chạy vào làn đảo chiều để lên cầu cho nhanh, thay vì cứ phải xuống dưới chân cầu rồi lại xung đột với dòng xe từ đường Hoàng Hoa Thám đổ ra", anh Minh đề xuất.

Cùng quan điểm, nhiều người dân cho rằng việc bố trí barie linh hoạt sẽ giúp điều tiết dòng xe tốt hơn. Cụ thể, sau khi xe đã qua được cầu vượt – nơi làn hỗn hợp bên ngoài thường thưa vắng hơn thì nên có điểm mở để xe từ làn đảo chiều thoát ra ngoài.

"Việc thay rào chắn cứng bằng barie điều tiết theo thực tế lưu lượng sẽ giúp người dân không còn phải liều mình luồn lách qua khe hở dải phân cách rất nguy hiểm như hiện nay", anh Nguyễn Chinh (ngụ phường Đông Hưng Thuận) chia sẻ.