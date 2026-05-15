Sáng 15/5, TPHCM áp dụng phương án phân làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).

Theo phương án điều tiết giao thông mới, hai làn giữa trên đường Cộng Hòa sẽ được thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ cao điểm. Buổi chiều, chiều xe từ trung tâm ra ngoại thành được tăng lên 4 làn nhằm giảm áp lực phương tiện, trong khi hướng ngược lại chỉ còn 2 làn.

Đến sáng hôm sau, phương án được điều chỉnh ngược lại để ưu tiên dòng xe từ đường Trường Chinh đi vào khu vực trung tâm và sân bay.

Mô hình giao thông “đảo chiều linh hoạt” lần đầu được TPHCM triển khai trên tuyến đường dài khoảng 2,5km, từ Trường Chinh đến Út Tịch, khu vực vốn chịu áp lực giao thông lớn trong nhiều năm qua.

Theo ghi nhận của VietNamNet, vào khoảng 7h, lượng phương tiện từ khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám đổ về rất đông. Do chưa quen với phương án tổ chức giao thông mới, nhiều người còn lúng túng trong việc di chuyển, dẫn đến không ít trường hợp đi nhầm làn hoặc sai hướng.

Ông Thạch, một người dân đang trên đường đi làm, cho biết ông khá lúng túng trước phương án phân làn mới. “Tôi sợ đi sai làn sẽ bị phạt nên phải dừng lại quan sát một lúc xem mọi người lưu thông thế nào rồi mới đi theo. Thật sự, tôi vẫn chưa biết đi sao cho đúng”, ông nói.

Lực lượng Đội CSGT Tân Sơn Nhất được bố trí ứng trực 100% quân số tại các điểm phân luồng, điều tiết giao thông để hướng dẫn người dân lưu thông theo phương án mới.

Ông Lê Đức Duy, người dân sống tại khu vực Bảy Hiền, đánh giá cao phương án tổ chức giao thông mới của thành phố khi tận dụng hiệu quả mặt đường hiện hữu, cho phép điều tiết linh hoạt theo hai chiều mà không cần mở rộng thêm hạ tầng.

Theo ông Bình, nhiều người dân hiện vẫn chưa quen với cách phân luồng mới nên cần thêm thời gian để thích nghi. Ông cũng bày tỏ sự đồng tình với việc thành phố mạnh dạn thí điểm các giải pháp giao thông mới tại những tuyến đường thường xuyên ùn tắc để rút kinh nghiệm và hoàn thiện trong thời gian tới.

Trong giờ cao điểm, lượng xe máy từ khu vực Tây Bắc đổ dồn về trung tâm qua trục Trường Chinh rồi hướng về cửa ngõ Cộng Hòa khiến dòng phương tiện di chuyển chậm. Tuy nhiên, phương án phân làn linh hoạt bước đầu cho thấy hiệu quả khi tình trạng ùn ứ kéo dài đã giảm đáng kể so với trước, dù mật độ xe vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, việc lắp đặt dải phân cách linh hoạt cũng gây không ít khó khăn cho người đi bộ. Ghi nhận thực tế cho thấy một số người dân muốn sang đường tại khu vực vạch kẻ dành cho người đi bộ phải cúi người chui qua dải phân cách để băng qua đường.

Bạn Lưu Thị Yến Vy, sống gần khu vực Tân Sơn Nhất và thường xuyên di chuyển bằng xe buýt, cho biết việc sang đường hiện trở nên khó khăn hơn do dải phân cách cứng đã chắn lối đi bộ trước đây.

Vy chia sẻ bản thân “không dám qua lộ” một mình vì lưu lượng phương tiện quá đông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo Vy, trước khi lắp dải phân cách, khu vực này có đèn tín hiệu dành cho người đi bộ nên việc băng qua đường thuận tiện và an toàn hơn nhiều. Dù vẫn có thể sang đường khi dòng xe di chuyển chậm, cô cho rằng phương án tổ chức giao thông cũ với đèn tín hiệu vẫn phù hợp hơn cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng liên tục điều chỉnh dải phân cách lưu động để phù hợp với từng khung giờ và tình hình giao thông thực tế.

Khoảng 8h, một ô tô 7 chỗ đang chạy hướng từ trung tâm TPHCM về An Sương bất ngờ mất lái, húc văng dải phân cách thép gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Cú tông mạnh làm đầu xe hư hỏng, dải phân cách biến dạng, xô lệch khỏi vị trí. Dù không gây thương vong về người, vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực này bị cản trở đúng vào giờ cao điểm.

Dù bước đầu mang lại tín hiệu tích cực, nhiều người dân cho rằng cơ quan chức năng cần tiếp tục theo dõi và điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trong thời gian tới, đặc biệt tại các nút giao và khu vực ra vào Sân bay Tân Sơn Nhất nhằm hạn chế xung đột giao thông khi lưu lượng phương tiện tăng cao.