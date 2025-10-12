Khi đang cùng đoàn phim "Chị ngã em nâng", diễn viên Uyển Ân - em gái MC Trấn Thành - bất ngờ được bạn diễn "cầu hôn".

Tại buổi giao lưu với khán giả Đồng Tháp của đoàn phim Chị ngã em nâng, diễn viên Thuận Nguyễn bất ngờ nói: "Trong phim, tôi chưa từng chính thức tỏ tình, cầu hôn người tôi yêu. Hôm nay, tại rạp này, tôi quyết định làm điều đó" khiến bạn diễn Uyển Ân hoang mang.

Anh tiếp lời: "Hải Âu ơi, bây giờ anh đứng được rồi, không phải ngồi xe lăn nữa (nhân vật trong phim bị tai nạn giao thông dẫn tới liệt 2 chân - PV). Anh có chiếc nhẫn này muốn đeo vào tay em" rồi lấy ra 1 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng.

Em gái Trấn Thành bối rối: "Trời ơi, sao đi quảng bá phim về tự nhiên có chồng vậy?". Thuận Nguyễn còn ân cần trao hoa, đội lúp cho "cô dâu".

Màn cầu hôn được bà con miền Tây phản ứng nồng nhiệt. Nam diễn viên nói muốn bù đắp cho những gì đôi trẻ chưa trọn vẹn trong tác phẩm.

Một khán giả bất ngờ hỏi: "Rồi cưới xin như vầy đã hỏi anh vợ (MC Trấn Thành - PV) chưa?", Thuận Nguyễn đáp: "Giờ tụi em cầu hôn ở đây đã rồi sẽ hỏi anh vợ sau".

Uyển Ân được Thuận Nguyễn "cầu hôn". Ảnh: ĐPCC

Đoạn clip đang lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Những ngày qua, đoàn phim Chị ngã em nâng còn đến gặp gỡ, giao lưu với khán giả Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tây Ninh...

Dàn diễn viên choáng ngợp và xúc động trước sự nhiệt tình của khán giả miền Tây. Không chỉ ngồi kín rạp, nhiều khán giả còn đứng bên ngoài chờ hàng giờ để được nhìn, chụp hình và xin chữ ký các nghệ sĩ.

Một fan nam của Thuận Nguyễn thậm chí đã theo đoàn phim hàng trăm cây số đến từng rạp ở miền Tây.

Các nghệ sĩ mặc đồ bộ, bà ba giản dị giao lưu, không có khoảng cách với khán giả. Họ được bà con bắt tay, ôm hôn và dặn dò "Lần sau về nữa nghen con". Mỗi diễn viên còn cầm trĩu tay các thức quà quê như bánh tráng phồng, hũ me ngâm, cà na…

Nhiều khán giả khóc, nói đồng cảm với câu chuyện trong tác phẩm khiến đạo diễn Vũ Thành Vinh xúc động.

"Điều hạnh phúc nhất của người làm phim không chỉ là thấy khán giả đến rạp mà còn là cảm nhận được tình thương họ dành cho mình. Mỗi chuyến cinetour là một lần chúng tôi được tiếp thêm năng lượng", NSƯT chia sẻ.