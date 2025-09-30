Sự kiện công chiếu phim điện ảnh Chị ngã em nâng có đạo diễn Vũ Thành Vinh, 4 diễn viên chính Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân và các diễn viên phụ: Như Vân, Lâm Bảo Châu, Phương Lan...

Sau khi công chiếu, tác phẩm nhận nhiều lời khen ngợi, nhất là diễn xuất của Lê Khánh, Thuận Nguyễn và Quốc Trường.

Lần đầu xem thành quả, Lê Khánh xúc động, từng phân cảnh trên phim đều khiến các kỷ niệm lúc ghi hình ùa về. Vai Thương đã thỏa mãn 2 điều chị hằng mong chờ: một vai chính kịch nặng ký khác hẳn với sở trường diễn hài và được diễn cùng Thuận Nguyễn.

Diễn viên Lê Khánh, Quốc Trường tại sự kiện.

"Tôi rất quý Thuận, muốn đóng phim với em từ lâu rồi. Lúc đạo diễn nói Thuận đóng vai Lực, tôi thầm nghĩ: 'Cơ hội đây rồi'. Sau bộ phim, tôi thực sự coi Thuận như em ruột. Chúng tôi đến giờ vẫn xưng hô 'Hai - Út' như hồi đóng phim", nữ diễn viên nói.

Về Thuận Nguyễn, đạo diễn Vũ Thành Vinh tiết lộ từng casting 2 người cho vai Lực nhưng không thực sự ưng ý. Bằng linh cảm mách bảo, anh mời Thuận Nguyễn đến gặp, trò chuyện về nhân vật. Lúc nam diễn viên xuất hiện, NSƯT ngỡ ngàng: "Nhân vật của tôi đây rồi".

Trong khi đó, Quốc Trường hài lòng với nhân vật bác sĩ Trường. Sau nhiều năm đóng phản diện và bị đóng khung với vai trai đểu, mưu mô, lần đầu anh hóa thân thành mỹ nam si tình, chính thức "bỏ túi" vai diễn chiếm thiện cảm nhất sự nghiệp.

Trong phim, Uyển Ân có cảnh nóng với Thuận Nguyễn.

Diễn viên Uyển Ân nhận nhiều câu hỏi liên quan vai Hải Âu. Trước câu hỏi liên quan cảnh hô hấp nhân tạo nhằm cứu nhân vật Thương (Lê Khánh), diễn viên Gen Z cười to, nói góc quay gây hiểu lầm thành "khóa môi", thực tế chỉ chạm phớt qua môi đàn chị.

Khi được hỏi về anh trai - đạo diễn Trấn Thành, Uyển Ân nói: "Nếu Chị ngã em nâng tôn vinh tình thương của chị Thương dành cho Lực thì anh Thành cũng thương tôi y vậy. Trong mắt anh Thành, tôi - dù đã 26 tuổi - vẫn luôn là cô em gái bé bỏng. Có hôm mặc sexy đi sự kiện, tôi vẫn bị mắng: Con nít gì mà ăn bận hở hang vậy?".

Uyển Ân cũng vui vẻ cho hay Trấn Thành chưa biết vai Hải Âu có cảnh nóng. "Không biết xem xong, anh Thành có cảm nghĩ thế nào? Tôi phải rủ rê anh ấy xem phim mới được", 9X nói.

Cặp diễn viên Thái Mos - Bank vào vai khách mời.

Phim Chị ngã em nâng do NSƯT Vũ Thành Vinh đạo diễn, xoay quanh chuyện chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) sinh ra trong gia đình làm nhang truyền thống.

Biến cố xảy ra từ thuở thiếu thời khiến Thương trở thành chỗ dựa duy nhất cho em trai; vừa làm chị vừa gánh vai trò của cha mẹ.

Khi trở thành người phụ nữ thành đạt, giàu có, cô kỳ vọng Lực đi theo con đường mình chọn nhưng sự áp đặt khiến chị em ngày càng xa cách.

Cùng với sự xuất hiện của Hải Âu (Uyển Ân) - bạn gái Lực và tác động từ phía Trường (Quốc Trường) - bạn trai Thương, tình cảm chị em rạn nứt, mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí đối mặt tình huống sinh tử.

Ảnh: Loan Lê