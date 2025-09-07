Trong phim Chị ngã em nâng, Uyển Ân vào vai Hải Âu - cô gái xinh đẹp Gen Z sống phóng khoáng, độc lập mọi mặt trong cuộc sống.

Để nhập vai, cô phải học chơi bida, lái xe côn tay, chơi dù lượn... Đối lập với trang phục sexy và phong thái tự tin, diễn viên 9X chật vật tập chơi bida vì chưa có kinh nghiệm với bộ môn này.

Buổi tập sử dụng dù lượn cũng khiến cô toát mồ hôi vì sợ độ cao. "Tôi muốn đáp lại kỳ vọng của đạo diễn với sự đầu tư không nhỏ cho cảnh này và tin sự hy sinh sẽ có kết quả xứng đáng", em gái Trấn Thành nói.

Uyển Ân hóa cơ thủ sexy. Ảnh: Chụp màn hình

Suốt thời gian quay phim, vật bất ly thân của Uyển Ân là cuốn kịch bản với chi chít·ghi chú, những mảnh giấy về nhân vật Hải Âu.

Những ngày đầu tập thoại tại công ty, cô đã khiến ê-kíp bất ngờ vì sự chỉn chu, làm việc tập trung, thậm chí thuộc cả thoại của đồng nghiệp.

Đóng cặp Uyển Ân là nam chính - diễn viên Thuận Nguyễn. Vì nhân vật gặp sự cố dẫn đến liệt 2 chân, anh đã đến Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng TPHCM trò chuyện với bác sĩ, quan sát các bệnh nhân để hiểu thêm về cuộc sống, tâm lý và cách sinh hoạt của người khuyết tật.

Tương tự Uyển Ân, Thuận Nguyễn cũng học chơi bida, dù lượn, ngoài ra còn học lặn và nghề xăm - công việc chính của nhân vật. Sau mỗi buổi học, hai diễn viên đều "than trời" vì đau mỏi cổ, vai, gáy.

Thuận Nguyễn dành thời gian đến Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng TPHCM quan sát thực tiễn. Ảnh: NSX

Trên phim trường, nam diễn viên thường có mặt từ rất sớm, được đánh giá là cầu thị, biết lắng nghe và luôn chủ động học hỏi.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh đánh giá cao tinh thần dấn thân của Thuận Nguyễn, nhất là cảnh giằng xé nguy hiểm ở hồ bơi. Nam diễn viên xem đây là cơ hội lẫn thử thách để đưa nhân vật đến với khán giả một cách chân thực nhất.

Phim này, diễn viên Quốc Trường vào vai bác sĩ thẩm mỹ. Anh đến một thẩm mỹ viện để học trực tiếp từ tác phong, cử chỉ đến kỹ thuật chuyên ngành.

Trong buổi học, Quốc Trường còn thử diễn cảnh tiêm mặt cho siêu mẫu Như Vân dưới sự giám sát của một bác sĩ thẩm mỹ.

Cảnh Quốc Trường tiêm mặt cho Như Vân trong phim. Ảnh: Chụp màn hình

"Với tôi, học nghề bác sĩ rất khó. Tôi phải tập dáng đứng, tư thế tay tiêm filler, thao tác thăm dò da mặt bệnh nhân… sao cho chuyên nghiệp nhất”, anh chia sẻ.

Diễn viên Lê Khánh vào vai nữ doanh nhân thành đạt nên việc hóa thân không gặp khó khăn. Dù vậy, vai của chị lại rất nặng yếu tố tâm lý, đòi hỏi nét diễn có chiều sâu.

"Đời diễn viên không phải lúc nào cũng có được vai tâm đắc, để đời. Tôi đã chờ đợi vai Hai Thương này từ rất lâu", chị nói.

Thuận Nguyễn đến Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng TPHCM

Ngoài diễn bi, nữ nghệ sĩ còn kiêm mảng hài - phong cách quen thuộc của chị ở các phim trước.

Thử thách lớn nhất của Lê Khánh là cảnh chìm sâu ở hồ bơi cùng Thuận Nguyễn. Dù học lặn cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp suốt 2 tháng, chị vẫn căng thẳng bởi nỗi sợ độ sâu.

Nhờ quyết tâm cao cùng sự động viên của ông xã, nữ diễn viên không chỉ hoàn thành vai diễn trọn vẹn mà còn có trải nghiệm khó quên ngoài đời thực.

Phim Chị ngã em nâng do NSƯT Vũ Thành Vinh đạo diễn, xoay quanh chuyện chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) sinh ra trong gia đình gắn bó với nghề làm nhang truyền thống. Biến cố xảy ra từ thuở thiếu thời khiến Thương trở thành chỗ dựa duy nhất cho em trai; vừa làm chị vừa gánh vai trò của cha mẹ. Khi trở thành người phụ nữ thành đạt, giàu có, cô kỳ vọng Lực đi theo con đường mình chọn nhưng sự áp đặt khiến chị em ngày càng xa cách. Cùng với sự xuất hiện của Hải Âu (Uyển Ân) - bạn gái Lực và tác động từ phía Trường (Quốc Trường) - chồng Thương, tình cảm chị em rạn nứt, mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí đối mặt tình huống sinh tử.

Mi Lê