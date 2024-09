Khán giả xúc động khi lắng nghe nhạc phẩm "Bài ca Hồ Chí Minh" vang lên trong Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi".

Nếu tại Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2023, OPlus thể hiện những bài đầy sức trẻ như My Kool Việt Nam và Những trái tim Việt Nam, năm nay, nhóm nhận trọng trách thể hiện tác phẩm Bài ca Hồ Chí Minh (tên gốc: The Ballad of Ho Chi Minh, sáng tác: Ewan MacColl, lời Việt: Phú Ân).

Trước đó, OPlus tin rằng tác phẩm có nhiều "đất" để thể hiện sở trường. Lần thứ hai biểu diễn tại chương trình hòa nhạc, họ được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng giao cho tự soạn phần hát và bè. Các thành viên cũng tập luyện kết hợp nhuần nhuyễn giữa acoustic guitar strumming và dàn nhạc giao hưởng theo gợi ý của giám đốc âm nhạc.

Nhạc phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên vào Ngày Quốc khánh Việt Nam khiến người nghe chìm đắm trong dòng cảm xúc dâng trào.