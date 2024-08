Chưa bao giờ thấy nghèo và không ổn

- OPlus sẽ thể hiện một bài hát về Bác Hồ trong hoà nhạc Điều còn mãi 2024. Cả nhóm đã chuẩn bị như thế nào và cảm thấy ý nghĩa ra sao khi hát về Bác trong ngày đặc biệt?

Năm nay OPlus hát bài The Ballad of Ho Chi Minh trong Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi. Với bài hát The Ballad of Ho Chi Minh, chúng tôi nghĩ mình sẽ có nhiều đất thể hiện, làm những điều xưa nay vẫn hay làm theo cách của mình.

Trong lần thứ 2 được tham gia Điều còn mãi và làm việc với Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, khác với lần trước thì lần này OPlus được anh Hùng tin tưởng giao cho tự soạn phần hát và bè của mình. Anh Hùng là người cẩn thận và đòi hỏi cao ở từng tiết mục nên khi nhận được sự tin tưởng của anh, OPlus tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình. Ngoài ra, anh Hùng cũng rất thích sự kết hợp giữa acoustic guitar strumming và dàn nhạc giao hưởng nên gợi ý để OPlus tự chơi guitar trong phần biểu diễn của mình.

Đến thời điểm này, OPlus đã nhận tổng phổ và tiến hành chia câu, bắt đầu dựng bè theo hòa thanh của bài hát. Phần còn lại, chúng tôi đang đợi tới ngày tập với dàn nhạc để hoàn thiện.

Nhóm nhạc OPlus có 10 năm hoạt động chuyên nghiệp.

- OPlus cùng nhau trải qua chặng đường tròn 10 năm hoạt động chuyên nghiệp, các bạn nghĩ những điều gì giúp cả nhóm vượt qua nhiều thăng trầm đến hiện tại?

Chúng tôi thấy có nhiều lý do lắm. Trước khi lập nhóm, các thành viên của OPlus đã chơi với nhau rất thân. Chúng tôi không phải chỉ đến với nhau bằng công việc đi hát mà còn bởi nhiều điều khác. Chúng tôi yêu quý nhau, có thể có bất đồng nhưng không phải kiểu “hắt nước đổ đi”.

Thêm vào đó, trong một tập thể nhóm nhạc, chỉ cần có một chút bất đồng về lợi ích, thẩm mỹ, sở thích cá nhân rất dễ tan đàn xẻ nghé. Nhưng chúng tôi không gặp phải cả hai điều kể trên. Về lợi ích, các thành viên của OPlus đều thật thà, nhường nhịn nhau. Thành viên nào cũng sẵn sàng lùi lại để cả nhóm được thoải mái.

OPlus có rất nhiều sở thích chung trong cuộc sống nên có những chủ đề chung trong các câu chuyện. Ngày nào OPlus cũng phải gặp nhau tập luyện. Hiện tại, chúng tôi còn viết nhạc, làm album riêng nên việc gặp nhau hàng ngày.

- Trong thời điểm các nhóm nhạc không nhiều như trước, OPlus không chỉ giữ vững tinh thần mà còn thay đổi, chuyển mình, tại sao các bạn lại đi theo hướng như hiện tại?

OPlus bắt đầu muộn nên rất muốn làm những thứ có cơ sở, nền tảng. Chúng tôi không muốn chỉ biết hát mà còn phải hiểu nhạc. Việc hát nhóm càng đòi hỏi điều đó cao hơn. Chúng tôi phải hiểu về hòa thanh, tiết tấu… mới có thể làm tốt được.

Hiện tại, OPlus hoàn toàn có thể tự làm ra một sản phẩm âm nhạc từ đầu tới cuối. Đó cũng là một cơ duyên lớn với nhóm. Năm 2018, chúng tôi có cơ hội làm việc với nhạc sĩ Lê Thanh Tâm và mời anh làm giám đốc âm nhạc của nhóm. Anh Tâm gợi ý chúng tôi đi học bởi cả 4 thành viên của nhóm phải có chung thẩm mỹ, phát triển trình độ ngang bằng nhau mới có thể đi cùng nhau đường dài. Chúng tôi có cơ hội học tập một thầy giáo nước ngoài 5 năm nay. Khi được học với thầy, OPlus như cá gặp nước. Thầy cũng nhìn thấy tiềm năng, tư duy của 2 bên giống nhau nên chỉ dạy cho chúng tôi như những người tri kỷ.

Hiện tại, thầy là người đồng hành xuyên suốt, giúp chúng tôi định hình những thói quen tập luyện, tiếp cận về cả tư duy, kiến thức lẫn thực hành trong lĩnh vực âm nhạc.

Đó cơ duyên lớn giúp chúng tôi mở ra một con đường mới. Chúng tôi biết được điểm chung giữa những điều cả 4 thành viên thích và không thích là gì? Sau khi biết được chính xác điều đó, chúng tôi bắt đầu thực hành viết nhạc, trả bài cho thầy giáo mỗi tuần. Một sáng tác chúng tôi thực hiện không chỉ là phần lời hay giai điệu mà còn phải đóng khung được bản phối, gồm cả phần nhạc nền demo.

Từ những bài tập nhỏ, OPlus dần nâng cấp mình. Chúng tôi thấy con đường của mình không chỉ là ca sĩ chỉ đi hát mà còn hiểu được sâu hơn về âm nhạc.

Các thành viên trong nhóm luôn có chung quan điểm, thẩm mỹ trong âm nhạc và cả trong cuộc sống.

- Có người không hiểu OPlus đang chọn đi con đường này mà chỉ hiểu rằng nhóm không nhiều show nên phải chuyển hướng, các bạn nghĩ gì về điều này?

Trong giới âm nhạc, mọi người đều biết OPlus vẫn rất đều show. Tính chất của nhóm khá đa dạng, đáp ứng được phần nào các chương trình từ giải trí, nhạc trẻ đến chính thống.

Chúng tôi có thể không bùng nổ hay không phải ngôi sao của chương trình nhưng luôn làm việc chuẩn chỉnh và có trách nhiệm. Chúng tôi là cũng là nhóm nhạc nên gần như không có cạnh tranh nhiều. Hoạt động nhóm càng ngày càng khó nên việc OPlus đi chung sẽ còn rất lâu. Chúng tôi không nổi nhất nhưng chắc chắn sẽ “lì” nhất.

OPlus thực ra cũng không thể giải thích một sớm một chiều để mọi người hiểu. Chúng tôi bắt đầu từ những cậu sinh viên không liên quan đến ngành nhạc nên thời điểm mới hoạt động cũng khó tránh những ánh nhìn nghi hoặc. Đó cũng là động lực để chúng tôi cố gắng phát triển bản thân để được mọi người công nhận.

Nhóm OPlus luôn được công nhận tốt về chuyên môn.

Chặng đường đi của OPlus có một chút mâu thuẫn

- Nghệ sĩ ai cũng muốn hướng tới công chúng nhiều, OPlus có bị buồn hay chạnh lòng khi những sản phẩm của mình chưa có sức lan tỏa rộng?

Khi mới bắt đầu bước chân vào showbiz, chúng tôi mong muốn chạy đua, để làm ngôi sao, được nổi tiếng và thật nhiều người yêu mến. Sau một thời gian hoạt động, có cơ duyên gặp gỡ những người trong nghề, chúng tôi biết thế nào là đủ.

Nếu ai đó hỏi chúng tôi hiện tại đã thấy đủ chưa thì OPlus cũng phải thừa nhận chưa hẳn là đủ bởi nghệ sĩ nào cũng muốn càng nhiều người biết đến, yêu mến càng tốt. Nhưng nếu hỏi chúng tôi, đó có phải động lực trong nghề hay không thì OPlus khẳng định là "không". Động lực của chúng tôi là thỏa mãn bản thân nhiều hơn, là được nhìn con người nghệ sĩ của mình tiến bộ hơn mỗi ngày.

Với OPlus, những người làm nghệ thuật có 2 hướng phát triển. Một là đi theo hướng trở thành người nổi tiếng. Hai là trở thành nghệ sĩ. Chúng tôi đi theo hướng thứ hai. Đầu tiên, chúng tôi phải hiểu về con người mình. Sau đó sẽ có người cùng tần số hiểu, yêu mến chúng tôi.

Chặng đường đi của OPlus có một chút mâu thuẫn. Thời gian đầu, chúng tôi chưa hiểu bản thân nên cũng có suy nghĩ chạy theo những điều khán giả thích. Chúng tôi mua bài của những tác giả đang hot, đi chụp hình, làm MV đầu tư rất hoành tráng. Sau đấy, chúng tôi nhận thấy điều đó không làm mình sướng nên bắt đầu tìm một hướng đi mới.

Bây giờ nhìn lại, nếu OPlus may mắn nổi tiếng thời điểm đó thì chưa chắc chúng tôi đã nâng cấp bản thân được như hiện tại.

Với nghệ sĩ, tiến bộ từng ngày trong việc phát triển bản thân giống như chất gây nghiện. Chúng tôi thấy mình một tháng trước khác với hiện tại, album sau mình viết khác album trước. Những điều đó mới làm chúng tôi thật sự sướng. Hơn nữa, những nghệ sĩ tự viết và sản xuất tác phẩm sẽ tạo nên một màu sắc âm nhạc rõ ràng.

- OPlus đi theo hướng như vậy thì có sống được với nghề?

Về mặt kinh tế, hiện tại chúng tôi vẫn sống được với nghề, chỉ là không giàu thôi. Chúng tôi thấy may mắn khi đều vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất của riêng nhóm và của thị trường âm nhạc nói chung. Chúng tôi tìm được điểm cân bằng trong nhu cầu của gia đình với khả năng của mình.

Hoạt động nhóm giàu khó lắm vì chi phí luôn phải nhân 4 nhưng cát-sê phải chia 4. Hiện tại, chúng tôi đều đang ở một điểm cân bằng rất ổn. Nếu chỉ đi hát, những khoản thu nhập với ca sĩ rất thụ động vì phụ thuộc show ít hay nhiều nhưng chúng tôi dù không đi diễn vẫn hoạt động, làm việc bình thường. Chúng tôi viết sản phẩm, sản xuất âm nhạc, phối khí, thu âm cho những cá nhân, tập thể có nhu cầu. OPlus chưa bao giờ thấy nghèo và không ổn.

Thời gian đầu chúng tôi cũng phải trốn gia đình đi hát, thậm chí bị từ mặt

Cả 4 thành viên của OPlus đều chưa bao giờ nghĩ tới từ "tan rã".

- Mọi người thường nhắc tới từ “tan rã” với các nhóm nhạc, với OPlus cũng không tránh khỏi, các bạn có chạnh lòng mỗi khi gặp câu hỏi tương tự?

Chúng tôi không thấy khó chịu vì nếu là mọi người, OPlus cũng nghĩ tới điều đó. Ngay cả những người thân trong gia đình chúng tôi cũng thắc mắc như vậy, hỏi về dự định trong tương lai của chúng tôi.

Có điều, rất khó để chúng tôi giải thích. Nói thì mọi người không tin nhưng từ “tan rã” chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cả 4 thành viên.

Nếu có thay đổi nào đó có thể là chúng tôi sẽ ra album hoặc sản phẩm riêng của mỗi thành viên chứ không bao giờ nghĩ tới việc giải tán.

- Gia đình ủng hộ OPlus như thế nào trong suốt chặng đường 10 năm qua?

OPlus cũng mất nhiều thời gian để chứng minh với gia đình về lựa chọn của mình. Nếu chúng tôi ở vị trí của phụ huynh cũng rất đau đầu việc con muốn đi hát trong khi đã theo học đại học, thạc sĩ, thậm chí đã đi làm ổn định.

Thời gian đầu chúng tôi cũng phải trốn gia đình đi hát, thậm chí bị từ mặt. Sau đó, cả nhóm phải tìm cách nói chuyện tỉ tê, mất nhiều thời gian thuyết phục gia đình. Dần dần khi chúng tôi lên tivi, chứng tỏ được về mặt kinh tế, có thu nhập nuôi gia đình tốt mọi người cũng dần yên tâm và tự hào.

Nhóm có nhiều điểm chung hợp nhau.

- Ngoài công việc, OPlus chia sẻ với nhau những gì khác, các bạn cân bằng giữa công việc và gia đình như thế nào?

OPlus có nhiều điểm chung về sở thích như chơi thể thao, đá bóng, tập gym. Chúng tôi có nhóm chat online, buôn chuyện hàng ngày, có gì vui, buồn đều chia sẻ cho nhau.

Thậm chí về tư tưởng, tư duy, cách ứng xử trong các tình huống hay quan điểm, tất cả các thành viên của OPlus cũng gần giống nhau.

Có lẽ, OPlus coi trọng nhau quá nên bị “lây” nhau về mặt sở thích, tính cách. Chúng tôi coi trọng nhau và coi trọng mối quan hệ này nên đã thay đổi mình để phù hợp với cả nhóm.

Chúng tôi thấy cân bằng giữa gia đình và công việc dễ lắm. Không ai trong chúng tôi thích ra ngoài tụ tập bạn bè, đàn đúm, nhậu nhẹt. Thời gian của chúng tôi chỉ dành cho OPlus và gia đình. Cả 4 thành viên chúng tôi đều có điểm chung là hướng về gia đình, thích ở cạnh vợ con.

- Sau 10 năm chính thức hoạt động chuyên nghiệp, OPlus có hướng tới một liveshow kỷ niệm?

Trước kia khi mọi người hỏi có định làm liveshow kỷ niệm, chúng tôi thấy mình chưa đủ chín và chưa đủ vốn bài. Nhưng đến hiện tại, khi OPlus đã ra 3 album tự viết nhạc, vốn bài của chúng tôi nhiều và cũng đủ chín để thực hiện.

Đúng ra là năm nay OPlus định làm một show ca nhạc đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động chuyên nghiệp. Chúng tôi đã lên khung định làm gì, làm với ai, ê-kíp như thế nào rồi. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người thì OPlus quyết định tạm hoãn kế hoạch, chờ thời điểm thích hợp.

Nhóm OPlus hát bài "Một mình":

