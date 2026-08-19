Mỹ Đình rực đỏ trước giờ bóng lăn, hàng nghìn CĐV tiếp lửa tuyển Việt Nam

Chiều 19/8, hàng nghìn CĐV nhuộm đỏ Mỹ Đình trước giờ bóng lăn, tiếp lửa tuyển Việt Nam bảo vệ lợi thế 2-0 và giành vé vào chung kết.