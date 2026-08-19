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Thứ Tư, 19/08/2026 - 18:30

Mỹ Đình rực đỏ trước giờ bóng lăn, hàng nghìn CĐV tiếp lửa tuyển Việt Nam

Xuân Minh

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Chiều 19/8, hàng nghìn CĐV nhuộm đỏ Mỹ Đình trước giờ bóng lăn, tiếp lửa tuyển Việt Nam bảo vệ lợi thế 2-0 và giành vé vào chung kết.

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