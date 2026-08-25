"Đây là trận cuối cùng. Tôi và đồng đội rất hào hứng, quyết tâm cống hiến hết mình để tặng chiến thắng cho người hâm mộ. Lượt đi, tôi hơi mệt mỏi và không được vui lắm, nhưng tôi sẽ trở lại tốt hơn ở lượt về", Đình Bắc cho biết.

Cũng như phát biểu của HLV Kim Sang Sik, Đình Bắc khẳng định trận đấu vẫn còn 90 phút nữa, và tuyển Việt Nam phải tập trung cao nhất khi tái đấu Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình. Ngoài ra, tiền đạo CAHN cũng cho rằng ai được vào sân thi đấu cũng đều có một mục tiêu chung là cùng tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Đình Bắc rất quyết tâm trước trận lượt về. Ảnh: Phan Ích

"Chúng tôi không coi mình có lợi thế, mặc định trận đấu vẫn đang hòa 0-0. Tuyển Việt Nam làm mọi cách để giành chiến thắng. Đôi chân của chúng tôi vẫn ở trên mặt đất. Dù ai đá chính, các cầu thủ cũng đều đồng lòng quyết tâm", Đình Bắc khẳng định.

Trước trận chung kết lượt về, Đình Bắc và Xuân Son cùng ghi được 5 bàn thắng, đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. Nói về cuộc đua này, Đình Bắc chia sẻ: "Tôi hay Xuân Son không nặng nề đua thành tích cá nhân. Tuyển Việt Nam vô địch mới là thành công lớn nhất của hai anh em. Nếu được vào sân, chúng tôi nỗ lực hết sức".

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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